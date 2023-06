Terelu no ha sido capaz de contar a María Teresa Campos que 'Sálvame' se acaba

La presentadora se sinceró en el Deluxe sobre el delicado estado de salud de su madre, que sufre "un deterioro congnitivo importante", anunció por primera vez siempre reacia a manifestarse.

La noche de ‘Viernes Deluxe’ arrancó potente. Además de la noticia bomba de Carmen Borrego anunciado que ya conoce a su nieto, se unió la conversación en tono intimista que mantuvieron Terelu Campos y María Patiño sobre la madre de aquélla, María Teresa Campos, donde se recelaron ciertos detalles que la familia ha preferido mantener en secreto.

La paradoja es que la semana pasada Terelu se mostrara muy enfadada con su hermana por hablar de la salud de su madre en los platós y ahora sea ella la que se haya sincerado sobre este tema acudiendo de invitada al programa.

La presentadora de ‘Sálvame’, a las cariñosas preguntas de Patiño sobre su madre y el control que tiene delante de ella para que, por ejemplo, no le afecten cosas como el final del programa, confesaba que “lo hago con sufrimiento, pero primero con amor. Sobre todo, porque a ella le genera sufrimiento. Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras, yo lo firmaba ahora mismo”, relataba. “No es algo imposible”, zanjaba con el rostro serio.

Sobre su futuro inmediato en televisión y el fin de ‘Sálvame’, ha manifestado que “no sabe que termina 'Sálvame', no sé si se lo voy a contar porque no sé si es bueno para ella”. De hecho, “sabe que presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión porque la chica me escribe y me dice: 'Ay, qué guapa'”, aclara sobre si su madre es consciente de estar viéndola en la televisión.

“Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante”, confesaba Terelu. “Estoy viendo que ella lo que percibe es el amor y el cariño”, desvela sobre los sentimientos de su madre. Por ello, su prioridad es sentarse con ella en el sofá: “Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano”.

Respecto a la noticia de que Carmen Borrego ya conoce a su nieto, Patiño preguntó a Terelu si María Teresa ya ha conocido a su biznieto. “Sabe que ha sido bisabuela. Se puso muy contenta, María. Cuando le conté que había sido bisabuela, me puso una cara que merecía la pena. Estamos en un momento en el que le damos amor porque es lo que ella nos ha dado siempre, comentaba Terelu con una amplia sonrisa.

Hablemos de amor

Terelu Campos también se ha sincerado con María Patiño sobre el amor. Pese a que durante mucho tiempo ha repetido que no tenía intención de volver a enamorarse, ahora sí que está dispuesta a ilusionarse: “De vez en cuando miro, antes me miraban y yo no miraba a nadie. Mi miedo es el sexo, todavía no estoy preparada para tener una relación íntima con un hombre. Siempre he sido una persona muy sexual, siempre he sido muy generosa, me ha dado placer dar placer”.

Más le preocupa la incertidumbre laboral ahora que acaba ‘Sálvame’: “¿Cómo no me va a preocupar? Primero, hay una carga de emotividad muy grande, trabajamos en la tele y sabemos que las cosas empiezan y terminan”.

Además, quiere dejar claro que le da igual tener contactos, ya que eso no le asegura tener un trabajo.