Laura Madrueño abandona de urgencia Supervivientes y Laura Matamoros regresa

Finalmente la hija de Kiko Matamoros "rompió una pareja" dentro del reality de aventuras y confirmó las sospechas y temores de los que hablaron de conspiración tras su expulsión "definitiva"

Casualidad o no, todos los que vieron algún tipo de conspiración en que Laura Matamoros no llegara nunca a abandonar Honduras tras ser expulsada "definitivamente" vieron sus sospechas confirmadas este jueves.

Sin llegar a poner un pie en España la hija de Kiko Matamoros enlazó con la repesca de expulsados (junto a Kike Calleja, Lorena Morlote o Rocío Madrid) y volvió a convertirse en concursante oficial de Supervivientes.

Madre mía el papelón de la repesca que se han sacado de la manga para que Laura Matamoros continúe en el programa. #SVGala7 pic.twitter.com/OEFzbW8sEY — Virginia Bertrán (@VirginiaB88) April 19, 2024

Todo en una gala de jueves en la que los nominados de la semana se enfrentaron a una dura noche en la que Javier Ungría, Mario y Claudia se enfrentaban al favor del público. Tras la salvación del exmarido de Elena Tablada por parte de la audiencia, la pareja formada por Mario y Claudia se enfrentaba a su desafío más complicado en el que iban a tener que separarse definitivamente en el concurso.

Finalmente, Mario era el elegido para abandonar la isla y lo hacía entre lágrimas al despedirse de su chica que no paraba de culparse por la expulsión. Desilusionado, el eliminado del público se despedía así de sus compañeros: "Quiero aprovechar para pedir perdón si me he portado mal con alguien". En cuanto a su familia, el joven también tenía un mensaje para ellos: "Lo siento familia por si os he fallado, prometí que iba a ganar. Me da pena por mi gente". Dejando a sus compañeros visiblemente tristes, recordaba las ganas que tenía de volver a España: "Me vuelvo con mi hijo, no le puedo echar más de menos".

En una noche de lo más interesante para la dinámica del concurso, los que habían sido expulsados hasta el momento de la isla se convertían en candidatos a la repesca, una opción que Mario decidía rechazar directamente. Con el cariño del público, Laura Matamoros se convertía de nuevo en concursante de pleno derecho con muchas ganas de reencontrarse con todos sus compañeros.

Laura Matamoros repescada 👏



Me alegro que vuelva ella...va a saber dar el contenido que los muebles no.

#SVGala7 pic.twitter.com/x2fHiC8GdQ — PedriN 📺 (@Pedri_TV) April 18, 2024

El susto de Laura Madrueño en la gala de Supervivientes

Claro que el susto de la noche lo dio otra Laura porque al poco de comenzar la gala Jorge Javier Vázquez volvía tras una pausa publicitaria y anunciaba a todos los espectadores que Laura Madrueño había abandonado el directo tras estar "indispuesta".

El presentadora hacía saltar las alarmas con su comentario, algo de lo que él mismo se daba cuenta y se adelantaba a asegurar que "se encuentra bien, está bien, pero está indispuesta, pero la familia que esté tranquila".

Unas palabras que tranquilizaron no solamente a la familia de Madrueño sino también a toda la audiencia que por un momento se desconcertó al no saber porqué no aparecía la presentadora en pantalla desde Honduras.

Precisamente este jueves fue un día con altas temperaturas en Honduras, algo que la propia Laura anunciaba al principio de la gala y eso probablemente le pasara factura.

Supervivientes sigue siendo la gran baza de Telecinco

Una nueva noche de sustos, disgustos y sorpresas que demostró que Supervivientes es la gran baza de Telecinco para intentar recuperar terreno en los audímetros y que le ayudó a liderar, una semana más, el prime time del jueves subiendo hasta el 21.3% de share y 1.525.000 espectadores, sus cifras combinadas más altas desde que comenzó esta edición y por encima de las demás cadenas.

En Antena 3, Una vida menos en Canarias registró un 9% y 880.000 mientras en La 1 la película de Clint Eastwood Deuda de Sangre anotó un 7.5% y 706.000.