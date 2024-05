Peligra Carmen Borrego en Telecinco. Y su programa también...

En Mediaset están barajando uno nuevo-viejo formato y una de las dos opciones que se plantean pone en el disparadero a la hija de Teresa Campos de la que se está cansando el grupo mediático.

Un nuevo programa para las tardes de la cadena principal de Mediaset. ESdiario ha conocido que Telecinco prepara un programa vespertino de testimonios al estilo El Diario de Patricia para las tardes de la cadena ubicada en Fuencarral.

La productora encargada sería Boomerang TV quien ya produjo en Antena 3 el exitoso programa de testimonios durante años de la vasca Patricia Gaztañaga.

Estos días están formando al equipo para darle una vuelta a las tardes que sustituyó al exitoso Sálvame después de 12 años de éxito y dos de errores con la llegada de la señora de fucsia, Rocío Carrasco, amiga de Sandra Barneda.

Una de las 2 opciones que baraja Telecinco perjudica a Carmen Borrego

De momento la cadena no ubica en su franja el nuevo programa de Telecinco de testimonios. Hay dos opciones, fulminar el programa donde colabora y dirige en la sombra la hija de Teresa Campos, Así es la Vida, y competir directamente con Juan y Medio en Canal Sur donde le hace mucho daño en audiencia o bien reducir en horario el programa TardeAR presentado por Ana Rosa Quintana y quedar en parrilla de 18 a 20 horas y competencia directa con el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, Y Ahora Sonsoles.

Telecinco empieza a considerar que Carmen Borrego es un personaje caduco. Aporta poco. Está en descenso. El tema de la mamá es cansino. Ella no quiere entrar en el tema y es lo único que tiene. La la que decidía que era directora falleció. Nunca nació Carmen como verdadera directora de hecho. Otra cosa era la nómina. Con su madre y con las televisiones socialistas de televisiones autonómicas. La llamó Carmen Amores, actual directora general de la televisión de Castilla la Mancha. Un paripé. Las dos trabajaron tiempo atrás en una cadena local. Las aportaciones de Carmen Borrego no brillan.

Más allá de hablar de Edmundo Arrocet y los seis años que pasó con su madre. Está arrastrando a su madre con sus comentarios en el programa donde colabora. Sólo funciona cuando actúa de tacañona gruñona que quiere dirigir el programa. La directora actual no es Raúl Prieto, director de directores. La diferencia es notable. La audiencia está ahí.

De Borrego tan sólo gustan sus caras de enfados cuando la cuenta personal de su familia no se le sale. A su persona. La sobrina está crecida y está cansado en la cúpula de su productora y principalmente en la cadena que imponga determinadas decisiones de qué se habla y de que no.

Ha aprendido muy bien de la tita Borrego quien ha manejado a la productora del programa que presenta César Muñoz. Un joven presentador que ya ha copiado la malas formas de grandes presentadores y con larga trayectoria. Pide poder entrar a ciertos lugares de marcha sin tener que hacer cola con el resto de los mortales. Él es una estrella. Cola de público. Él es presentador. Los vecinos de la calle San Bartolomé número 5 donde se ubica el conocido local de copas en Chueca, You and Me han sido testigos. Otros vendrán que bueno harán. Dice el refranero español.



Jesús Manuel Ruiz