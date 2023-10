El Rey Juan Carlos estalla: cuenta en público su odio a la Reina Letizia

Se acerca el día 31 de octubre, cumpleaños de la Princesa Leonor, su jura de la Constitución y la celebración en privado. Pero, si nada lo remedia, una ausencia lo puede empañar el día.

Se lo contábamos en ESdiario este mismo martes 24, en los últimos meses, la Princesa Leonor ha pasado de la absoluta discreción sobre su vida a estar día sí y día también en el foco informativo. Mucha culpa de ello tiene que ver su reciente ingreso en la Academia Militar General de Zaragoza para pasar de la vida civil a la castrense y realizar su formación como Dama Cadete del Ejército de Tierra.

Sus reciente protagonismo, tras la jura de Bandera en la capital aragonesa o en el desfile del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y posterior recepción en el Palacio Real la han colocado en boca de todos y ha acaparado toda la atención en todos los ámbitos, desde las crónicas sociales hasta las políticas o culturales.

Este pasado viernes 20 de octubre, además, pronunciaba un brillante discurso en los prestigiosos premios a los que le da nombre, los Princesa de Asturias.

El próximo día marcado en la agenda de la heredera es el 31 de octubre. Leonor cumple la mayoría de edad y la celebración tendrá un marcado carácter institucional porque la heredera de la Corona jurará la Constitución en las Cortes Generales.

Pero, tras otro acto en el Palacio Real, los Reyes Felipe y Letizia han dispuesto que la celebración sea privada y familiar, en un cumpleaños que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo y que, en un principio, iba a contar con toda la familia de Leonor, los Borbón y los Ortiz, además de algunos amigos de la Princesa Leonor y también de la Infanta Sofía, que viajará desde Gales para acompañar a su hermana.

Pero no va a ser así. Al menos eso ha explicado Alessandro Lequio, en Vamos a Ver de Telecinco, que tiene línea directa con el Rey emérito Juan Carlos I. Tal y como les contamos en ESdiario, Joaquín Prat preguntaba si iba a asistir toda la familia y el conde televisivo contestaba de forma contundente: “Ahora mismo no. El Emérito no asistirá al cumpleaños”.

Y añadía además el motivo: no lo hace porque odia a la Reina Letizia.

Pero Lequio iba a más y aseguraba a la audiencia que el Rey emérito ya no se calla y reconoce en público su animadversión contra Letizia y, ojo, su enfado también con su hijo el Rey Felipe VI. Y lo hacía dando cuenta de una reciente visita del actual Jefe del Estado a Cataluña. En el acto estaba presente el ex presidente catalán, Jordi Pujol, imputado con su familia por presunta corrupción.

Pese a esa condición de investigado por la Justicia por supuestos delitos de fraudes millonarios, el Rey hizo un “aparte” con Pujol. Al día siguiente el diario La Vanguardia -narraba Alessandro Lequio- llevaba a portada una fotografía del pequeño encuentro privado entre el Rey y el ex presidente. Portada que le llegaba a Don Juan Carlos y que protestaba de forma evidente, culpando a la Reina Letizia pero también a su hijo: “¿¡Con él sí y conmigo no!?”.

“Creo que no hay nada más que decir ¿no?”, decía Lequio en el programa de Telecinco y presentador y colaboradores le daban, esta vez de forma unánime, la razón.