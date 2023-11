Miren Ibarguren y Alberto Caballero se casan por sorpresa y en secreto

La actriz y el creador de series como "La que se avecina" se han casado sin anunciarlo previamente y ante sus amigos y familiares más cercanos.

La actriz Miren Ibarguren y el productor televisivo Alberto Caballero ya son marido y mujer. La pareja, que es una de las más consolidadas en el mundo de la televisión, ha dado el que probablemente fuera el último paso que les quedaba por dar como pareja tras haberse convertido en padres el verano de 2022.

La pareja se ha comprometido en la más estricta intimidad

El enlace entre Miren y Alberto se celebró este viernes en la más estricta intimidad en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, tal y como ha avanzado el programa de Telecinco "Socialité". Una ceremonia íntima en la que "solo han querido estar rodeados de sus seres más queridos", entre los que se encontrarían algunos compañeros de ambos de la serie "La que se avecina" como Loles León o Alex de la Croix.

A pesar de que la relación de la pareja no es ningún secreto, pues llevan 10 años juntos, el enlace si se ha llevado con mucha intimidad, e incluso han pedido a los invitados que no cuelguen imágenes del evento en las redes sociales: "Se lo han pedido a sus invitados. No quieren que nadie sepa que pasaron por el altar".

Tras la celebración de la boda, el convite se ha celebrado en el restaurante Urrechu, a las afueras de Madrid, donde han disfrutado de un menú creado por el chef Íñigo Pérez, discípulo del reputado cocinero Martín Berasategui.

10 años de relación y un hijo juntos

Miren Ibarguren y Alberto Caballero ponen el broche de oro a una relación más que consolidada para una pareja que atraviesa uno de sus mejores momento tanto personal como profesional. En lo personal, la actriz y el productor fueron papás por primera vez en julio de 2022, una noticia que compartieron en sus redes sociales con una fotografía del pequeño Rocco y con el siguiente mensaje: "Bienvenido al mundo mi vida. La que te espera".

Y en lo profesional, Alberto Caballero continúa sumando temporadas a "La que se avecina", que está arrasando en Amazon Prime Video con los primeros episodios de la temporada 14, pero que además tiene asegurada una temporada más, la número 15, que llegará en el año 2025. Por su parte, Miren Ibarguren ha regresado a "La que se avecina" y además a comienzos de este año estrenaba la segunda temporada de su serie "Supernormal" en Movistar Plus +.