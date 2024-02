Susanna Griso arrasa con los cuatro adjetivos calificativos de Terelu Campos

Puede que así a primera vista parezca un culebrón más propio de Telecinco que de Antena 3, pero está generando tanto impacto e interés a su alrededor que hay trozos de tarta para todos.

Aunque está siendo plato fuerte de Telecinco por aquello de que Alejandra Rubio es colaboradora de varios programas de la cadena de Mediaset al igual que su tía Carmen Borrego, el bombazo que soltó este miércoles la revista Semana cazando in fraganti a la hija de Terelu Campos a beso limpio con Carlo Costanzia ha sido pasto de análisis, comentarios y tertulias en todas las cadenas.

También en Antena 3 donde este jueves Espejo Público analizó con pelos y señales una historia detrás de la que muchos están empezando a ver visos de montaje.

En las imágenes de marras, supuestamente tomadas sin el conocimiento de los protagonistas, "el beso era beso", sentenció la periodista Gema López, a pesar de que los implicados no quieren hacer muchas declaraciones delante de las cámaras porque los detalles de la fotografía invitarían a pensar que pueda tratarse de un posado más que un "robado". Según se dejó caer en el plató de Susanna Griso algunos periodistas aseguran que por los detalles "las fotos resultan sospechosas", y que podría incluso tratarse de una exclusiva pactada y preparada, tras la que podría haber intereses económicos.

Todo esto con las famosísimas madres de los dos tortolitos intentando mantenerse al margen. A preguntas de los compañeros periodistas, Terelu se limitaba a hablar de adjetivos calificativos, concretamente cuatro, para intentar no mojarse en el último escándalo que salpica a su hija: "Quien diga que yo estoy molesta, o triste, o alegre, o contenta, está mintiendo porque no me pronuncio".

Por su parte, Mar Flores no respondía ni atendía a los medios de comunicación. Silencio absoluto en un tema morboso para todos los medios y programas con secciones de corazón que demostró que interesa y mucho al respetable público en una jornada en la que el Espejo Público de Griso en Antena 3 se aupó este jueves en los audímetros hasta el 14.7% de cuota de pantalla delante de 411.000 espectadores, sus datos combinados más altos desde hace más de un mes.