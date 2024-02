La nueva cara post bisturí de Sofía Suescun la convierte en actriz de Hollywood

El pasado 26 de enero, dispuesta a poner fin a uno de sus grandes complejos, Sofía Suescun se sometía a una rinoplastia en una prestigiosa clínica de cirugía estética de Tenerife. Fiel a su naturalidad, la influencer compartía paso a paso el proceso en Instagram, confesando sus nervios de cara al retoque que, es innegable, marcaría un antes y un después para ella.

Y aunque apenas han pasado unos días desde la operación (y lo normal es que el rostro todavía esté hinchado y amoratado y el aspecto de su nariz todavía no sea el definitivo) la ganadora de Gran Hermano y Supervivientes ya ha mostrado encantada cómo es su nueva nariz.

Sofía Suescun, muy satisfecha con el resultado de su operación de nariz

Este lunes Sofía viajó a las Islas Canarias para someterse a la primera revisión tras la intervención y quitarse la férula que llevó la última semana. Un momento muy especial del que hizo testigo a su 1.3 millones de seguidores: "¡Qué nervios!" confesaba con una sonrisa mientras el cirujano se acercaba a ella con un espejo en el que, por primera vez, vio cómo es su nuevo rostro.

Y con la boca abierta, y sin poder disimular lo feliz que está con su rinoplastia, confesó que "me veo súper bien". "¡Me encanta! Pensaba que me iba a ver más extraña", reveló, reconociendo que le encanta su nuevo perfil: "Me veo el labio mucho más despejado", apuntó pletórica.

No es a Sofía a la única que le ha encantado el resultado de su operación, ya que mientras su novio Kiko Jiménez la veía "más guapa e interesante imposible", su madre Maite Galdeano comentó que está "preciosa" y que ahora "parece una actriz de Hollywood".