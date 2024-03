Isabel Gemio se sincera, sufrió depresión tras el diagnóstico de su hijo

La mítica presentadora de televisión se ha sincerado en un podcast sobre la depresión que sufrió después de que diagnosticaran a su hijo con una enfermedad rara.

Desde hace años, Isabel Gemio lleva demostrando que además de ser una de las mejores presentadoras y periodistas de este país, también es una gran madre, algo que lleva demostrando desde que a su hijo Gustavo le diagnosticaron una enfermedad rara. Pero aunque parezca que la periodista puede con todo, en una reciente entrevista se ha abierto y ha confesado todas las dificultades que ha atravesado desde entonces.

Ha sido en el podcast "Drama Queens" de Pilar Vidal, donde la periodista además de repasar su gran trayectoria profesional ha hablado sobre el problema de salud mental que padeció tras el diagnóstico de la enfermedad de su hijo y sobre su fundación, la Fundación Isabel Gemio, una fundación para la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.

Isabel Gemio pasó por una depresión

"Hace 25 años, después de un año de pruebas durísimas, los médicos me dicen que mi hijo sufre una distrofia muscular de Duchenne. Me quedé de piedra, con mi hijo en brazos", ha empezado explicando Isabel a Pilar Vidal. Y es que para ella fue muy duro enterarse de esta noticia y encima hacer con la brusquedad que lo hizo: "Los médicos son un poco brutos, les falta psicología. Te dicen que estos niños se mueren a los 15 años y no te da tiempo a procesarlo... Yo no sabía nada de enfermedades raras, entonces te informas y el tsunami te arrasa".

Y aunque pueda parecer que Isabel Gemio se mantuvo fuerte desde un primer momento, tardó muchos años en lograrlo, aunque siempre disimulándolo por el bien de sus hijos. Fue entonces cuando un médico le informó de que estaba sufriendo una depresión "oculta", porque ella sonreía y hacía como si no pasara nada, pero por dentro estaba rota.

En el podcast, Isabel Gemio ha reconocido que la ayuda de un profesional le sirvió para tratarse, pero que también gracias al apoyo de su pareja y amigos logró salir adelante. Eso sí, nunca acudió a su madre, a quien no quería preocupar de más: "La pobrecita mía sufría muchísimo. Afortunadamente murió antes de saber lo que le esperaba a su nieto".

Isabel Gemio habla con @PilarVidal2014 sobre su trabajo en televisión (via @abc_es)



"Es difícil de entender, que una persona con una trayectoria como la que yo he tenido, que no haya un hueco para mí"



Podcast completo disponible en https://t.co/vlW2ZD0313 pic.twitter.com/rWfRuK3rUu — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) March 28, 2024

Sobre el momento profesional que atraviesa, Isabel lamenta que, a pesar de su trayectoria, no haya un hueco para ella actualmente: "Creo que todavía podría aportar cosas. Empecé con 16 años, lo llevo en las venas. Incluso ahora, lo haría mejor que hace diez años. Pero si no hay un hueco para mí, ni en la televisión ni en la radio...".