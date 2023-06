La contradictoria respuesta de Piqué a Nadia Jémez noquea a María Patiño

La hija influencer de Paco Jémez, que conoce de primera mano al ex de Shakira, destapó algunas facetas suyas que no le dejan precisamente bien... estaba claro que iba a contestar.

Fiel a su trayectoria, Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán de la polémica. Cuando no es por una cosa es por otra. La última controversia se desató cuando hace unos días la influencer Nadia Jémez destapó en redes sociales la desagradable experiencia que vivió con el exfutbolista en primera persona y le dejó bastante mal.

Según la versión de la hija de Paco Jémez, se encontraba con Piqué, y él conducía muy rápido por La Diagonal de Barcelona, saltándose los semáforos, y entrando en un parking a 120 km/h, amén de tartar mal a las personas que le rebatían su comportamiento.

"No ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha portado bien con los demás", contó Nadia Jémez volviéndose rápidamente viral. "El del parking le dijo que no podía entrar de esa manera y él le dijo 'sí bueno, cómprate un amigo", añadió.

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

Era cuestión de tiempo y tal como mostró este fin de semana Socialité en Telecinco, Gerard Piqué ya ha reaccionado a estas acusaciones.

Todo cuando Ibai Llanos (su socio en la Kings League) le preguntó cómo era posible que entrara a 120 kilómetros por hora en un parking (en clara referencia a las acusaciones de Jémez) y el exjugador del FC Barcelona respondió tomándoselo a risa: "No es viable, es imposible. ¿Y si hubiese entrado qué?". Unas palabras que, según entendió y manifestó el programa que presenta María Patiño, suponen una contradicción en su defensa.

Tan contradictorio que el Socialité de Telecinco registró este domingo en los audímetros unas cifras también algo contradictorias. De hecho, aunque bajó en cuota de audiencia con respecto al día anterior (12.3% de share frente a 12.7%), sin embargo, subió en número de espectadores (908.000 frente a 869.000).