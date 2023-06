La revista People confirma la relación entre Shakira y Hamilton

Aunque los interesados ni confirman ni desmienten, la revista People ha confirmado la relación entre Shakira y Lewis Hamilton, un rumor que hace tiempo que circula

La revista People parece confirmar los rumores de la relación entre Lewis Hamilton y Shakira. La artista colombiana de 46 años, y el piloto de Fórmula 1 de 38 años. Un noviazgo sorpresivo que comenzó a sonar tras el Gran Premio de Miami, donde fueron vistos juntos.

Una relación que agitaría el mundo de las celebrities y que la revista People se ha encargado de investigar, confirmando que están saliendo juntos. Según apunta el medio, mantienen las cosas en un tono "divertido y coqueto", además "pasan tiempo juntos y se encuentran en la etapa de conocerse". Declaraciones tanto del entorno de la artista como del deportista.

Encuentro en Miami

Todo comenzó tras su encuentro en Miami con motivo de la carrera que se corre allí. En primer lugar, se vio a Shakira con Tom Cruise, pero luego apareció Hamilton en escena. Fue el medio Six Paige el primero que publicó dicha información. Pero cuando todo parecía quedar en un rumor, también fueron vistos juntos en el Gran Premio de España de F1 en Barcelona.

Tras la carrera se fueron a cenar e incluso publicaron una primera fotografía juntos en redes sociales. Pero lo que más llama la atención y hace sospechar un romance es cómo el piloto agarra por detrás a la colombiana, sujetándola por la cintura.

Pero la cosa no queda ahí, ya que el pasado 10 mayo se les volvió a ver juntos, tres días después del Gran Premio de Miami. Además, el piloto no dudó en dejar algunas pistas en una de sus entrevistas recientes: "Necesito encontrar una latina para mí". Un claro gesto hacia la colombiana que ha enloquecido a sus fans. Aunque no se han pronunciado en redes sociales, todo parece indicar que están juntos, además, comparten varias aficiones como tocar la guitarra, tocar el piano o el surf.