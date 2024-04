La grave enfermedad sin cura de Julián Contreras acarrea consecuencias en Fiesta

Desde hace ya demasiados años no se puede decir que el hijo menor de Carmina Ordoñez esté pasando por su mejor momento, pero las cosas se le complican a velocidad de vértigo.

Julián Contreras Jr. no gana para disgusto. Lleva tanto tiempo sin pasar por su mejor momento que parece difícil remontarse a sus épocas felices.

Además de sus problemas económicos y familiares con sus hermanos (Francisco y Cayetano Rivera) al hijo pequeño de Carmina Ordoñez se la ha sumado ahora una grandísima preocupación: el delicado estado de salud que atraviesa su padre, Julián Contreras.

Cabe recordar que el benjamín de Carmen Ordóñez se sentó el pasado mes de febrero en el plató de ¡De viernes! de Telecinco y habló sobre el delicado estado de salud de su padre, quien padece una enfermedad incurable en los ojos.

Tras varios meses apartado de los medios, debido a sus recientes problemas económicos, Aurelio Manzano desveló este domingo en el Fiesta de Emma García que tras hablar con Julián Contreras Jr. podía actualizar el estado de salud de su padre: "Me lo ha explicado muy bien, es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace mas de un mes que no va al médico, pero esto va a más y cada día Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo".

