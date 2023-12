El tonteo con una famosa mujer: punto de inflexión entre Fran y Cayetano Rivera

Ahora que el hijo mayor de Paquirri ha abierto la veda de las declaraciones y confesiones polémicas en torno a su familia se ha desatado la tormenta y están saliendo trapos sucios inéditos.

En su última y polémica entrevista en ¡De Viernes! Francisco Rivera habló alto y claro y dejó al descubierto que la relación con su hermano Cayetano podría no ser del todo idílica. Pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente entre ellos?

Este martes desde el plató de Así es la Vida, José Antonio Avilés fue el primero de los colaboradores en hablar sobre el tema y explicó que, detrás de la versión oficial, hay una “intrahistoria” de lo que pasó entre los hermanos: “Cayetano no toreó en La Goyesca porque Fran se negó por algo que sucedió”.

El punto de desencuentro entre Francisco Rivera y Cayetano: ¿Blanca Romero?

Era en ese momento cuando, tras el cebo de Avilés, Makoke continuó el relato y aportó datos que se desconocían hasta el momento: “La no hermandad entre ellos empieza cuando Cayetano se casa con Blanca Romero. Ahí empieza la enemistad”.

La ex de Kiko Matamoros no quería aportar más datos sobre el tema y era Avilés quien terminaba arrojando más datos a esta exclusiva: “Siempre ha habido un tira y afloja entre ellos porque sucede algo entre Fran Rivera y Blanca Romero antes de que ella estuviera con Cayetano”.





“Hubo un tonteo que no salió a la luz pública y hubo gente a la que no le gustó que Cayetano acabara con Blanca Romero”, aseguró Avilés. Era Makoke quien aseguraba que Carmina Ordóñez era una de esas personas a las que no le sentó bien que su hijo acabara casado con la modelo.

El caso es que el nuevo culebrón de los Rivera sentó de maravilla en los números de Así es la Vida que este martes subió sus registros en los audímetros hasta el 10.3% de cuota de pantalla y los 982.000 espectadores, sus cifras más altas desde el pasado 18 de diciembre.