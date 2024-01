Julián Contreras destroza a su hermano Fran Rivera

Una cosa es lo que "pagó" el torero y otra muy distinta lo que "vivió". El hijo pequeño de Carmina Ordoñez despachó a su hermano con un buen lienzo realizado a mano. Su mejor retrato.



Y llegó el turno del hijo menor de Carmen Ordoñez. Este pasado fin de semana se sentaba en el programa De Viernes de Telecinco el hermano menor y de madre de Fran Rivera. Al torero lo despachó Julián Contreras con un buen lienzo realizado a mano. Su mejor retrato. Francisco Rivera decidió hace 15 días regresar el ruedo mediático que tanto detesta, repudia y aborrece. Otrora. Ahora ha llegado el momento de volver a hablar de su familia de Ronda y de tauromaquia no verbaliza. Y no vende. Tras las declaraciones e insinuaciones acerca de su hermano Julián Contreras, llegó su turno.

Templado y con mucho poso de verdad. El hijo que vivió con Carmen Ordoñez hasta el final de sus días fue el nacido de su segundo matrimonio con Julián Contreras. Fran Rivera vivía lejos del nido familiar ya con su propia familia. Una cosa es lo que pagó y otra distinta es los que vivió. Nada que ver.

El torero sufragó durante mucho tiempo la enfermedad de su madre. A veces de su bolsillo y otras pactando con su agencia de comunicación de cabecera reportajes de su madre. De algún sitio tenían que salir los costosos tratamientos.

Julián Contreras ganó por su templanza y pudo tirar a tierra muchos de los argumentos de la periodista Ángela Portero quien vivió en primera persona la vida y final de Carmen Ordoñez. Un poco menos que Julián y mucho más que su amigo Fran Rivera.

Julián Contreras y los malos tratos a su madre, Carmen Ordóñez

Julián Contreras ha defendido los malos tratos a su madre desde el principio. No ha tenido ambages. Lo ha hecho en primera persona. Otros lo hicieron muy al final. Fran Rivera ha utilizado la frase “mi madre me lo ocultaba”. Una respuesta a la que Contreras responde inmediatamente, “Bienvenido al mundo de las mujeres maltratadas”.

Otra cosa distinta es que Fran Rivera no tenía ninguna obligación de pagar a su hermano pequeño su formación y educación

Contreras fue informativo y humilde. El público se queda con él porque al final quien vivió aquello fue un niño de 15 años. Lejos de la madurez de su hermano. Otra cosa distinta es que Rivera también tuvo derecho a no sentirse el pilar de toda la familia a nivel económico. Fran no tenía ninguna obligación de pagar a su hermano pequeño su formación y educación. Tenía un padre. Lo hizo por generosidad. Obligación ninguna. Diferente es la obligación de Fran a la actitud de Fran. No se baja de su pedestal de la prepotencia hacia quienes no son sus amigos de la prensa. Soberbia.

El gran error que comete Julián Contreras entre tantos aciertos

Julián Contreras comete un gran error que lo distancia del beneplácito absoluto de periodista y público. No pone nombre a la prensa que la considera enemiga. No es toda. El mundo no siempre está contra uno. Eso sucede en algunas ocasiones. No es su caso. Contreras cuando habla de que la prensa va contra él se quiere referir a la agencia de comunicación KORPA, íntimos de su hermano Francisco Rivera.

No es valiente porque no se puede generalizar con la prensa lo que uno no quiere decir. Y KORPA, en parte, estaba en el plató el pasado viernes. Una patita es Ángela Portero y su pasado reciente.