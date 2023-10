María del Monte hundida el recordar lo que le sucedía el pasado agosto

La artista ha recordado el incidente que sufrió el pasado mes de agosto y ha confesado en que estado se encuentran su mujer, Inmaculada Casal, y ella dos meses después del suceso.

El pasado 25 de agosto la cantante María del Monte y su mujer Inmaculada Casal sufrían un robo en su casa que aún, dos meses después, les ha dejado huella. La cantante, que participa en la segunda temporada de "Dúos Increíbles" junto a Famous, ha hablado en "Mañaneros", el programa de Jaime Cantizano, sobre este suceso y sobre el momento profesional que atraviesa.

La cantante se ha emocionado mucho recordando el terrible suceso que vivió hace dos meses, un suceso que le ha dejado muchas secuelas a pesar de que "la procesión va por dentro" tal y como ha confesado a Jaime Cantizano. Y es que el robo sucedió con María del Monte y su cantante dentro de la vivienda, algo que hace mucho más difícil olvidar el suceso.

María del Monte entre lágrimas confiesa cómo se encuentra

A pesar de que han pasado ya dos meses desde el robo, María del Monte ha confesado que todavía tiene algunas secuelas, pero que mantiene la esperanza de ir mejorando en el futuro: "Si te dijera que me he recuperado, te estaría mintiendo a ti, pero sobre todo, a mí. Estamos mejor, tenemos días. No duermo bien, pero lo haré".

Además, la cantante ha explicado que incluso su gente más cercana nota ese cambio anímico que ha sufrido desde el suceso: "¿Sabes lo que sí me noto? Menos alegría. Pero no porque me lo note yo, la gente que me conoce me mira a los ojos y me dice 'cómo tienes los ojitos', porque yo tengo pena".

Y aunque los ladrones no se llevaron un gran número de joyas, lo que más le duele a María es haber perdido algunos de sus recuerdos más importantes: "Me causa trauma que se han llevado mi vida, cosas que tenían, para mí, un valor importantísimo. Lo que se han llevado han sido 30 años de recuerdos. Las cosas de mi madre, que ahí sí me desgarra la vida, y las de mi hermano". Algunos objetos de un valor sentimental incalculable como el bolígrafo con el que firmó su primer contrato o unos pendientes que le regaló su padre.

Un robo rápido y, afortunadamente, sin heridos

Pero lo peor de este suceso no fue el robo, sino que en el momento de este había varias personas dentro de la casa, entre ellas la propia María del Monte, su pareja Inmaculada, una hija de esta y su marido, y una empleada del hogar. Todo ellos fueron amordazados y maniatados con gran violencia por los cinco ladrones que ingresaron en la viviendo, y cuyo objetivo era conseguir la clave de la caja fuerte.

Durante estos dos meses, la Guardia Civil se ha encargado de investigar el atraco con la colaboración de María y de su pareja, a quienes pidieron prudencia a la hora de hablar con los medios. Por el momento, no ha habido grandes avances, no se sabe nada de los ladrones y la Guardia Civil no ha realizado ninguna detención, lo que mantiene a la pareja atemorizadas: "Vamos a invertir todo nuestro dinero en convertir un búnker".