Lo que costó la entrevista de Cándido Conde Pumpido

Telecinco, la misma cadena que reabrió el caso Rociíto-Antonio David porque no se creía una denuncia falsa, ahora sí cree la que aún no tiene el hijo del presidente del Constitucional

Hace una semana, Cándido Conde Pumpido, el abogado penalista e hijo del Presidente del Tribunal Constitucional se ponía en el mercado mediático. ESdiario cuenta en exclusiva la cantidad que le pidió a Antena 3 por su primera intervención después de la denuncia por violencia de género que le había interpuestos una chica hace un mes después de unas noches de "no se sabe qué". Ayer generó más dudas aquel encuentro entre amigos. La realidad, la denuncia que le interpuso ha sido archivada.

40.000 euros es la cantidad que se le pide a Antena y concretamente a la productora del programa Y Ahora Sonsoles. Lejos de la realidad asumible. Según ha podido también conocer ESdiario, el programa De Viernes producido por Mandarina ha conseguido rebajar esa cantidad pero en muy pocos euros. El peaje de la rebaja fue hacer una entrevista a medida del invitado. Objetivo conseguido.. Anoche los colaboradores no existían. Quizás tenían orden de no cuestionar el relato que se acerca más a un cuento para niños que a historias de mayores. Las intervenciones de los colaboradores fueron mero trámite y sin arraigo alguno en la historia vivida en estos últimos meses.

Mal momento pasó el periodista portugés Adriano Silva, colaborador de OK Diario. Era el blanco fácil para tirar por tierra a su director, Eduardo Inda. Anoche Santi Acosta no defendió a Adriano Silva como hizo con Ángela Portero cuando intervenía Julián Contreras. Quizás tampoco pudo. Valentía de burladero. Quizás Cándido Conde Pumpido no haría un cara a cara con el director Inda. Los toros, con otra cosa, en el callejón. El resto de colaboradores blanquearon la historia. Quizás tampoco pudieron. No fue su responsabilidad sino su obligación de escaleta.

Anoche fuimos testigos de un gran espectáculo con mirada al pasado reciente. Anoche, Cándido Conde Pumpido pudo explicar lo que sufrió. Y narró detalladamente que su proceso penal ya había sido archivado. Sin curso legal. Así lo ha decidió la Justicia. Y a la Justicia hay que situarla en el lugar que se merece. El escenario fue Telecinco. Anoche la memoria del tiempo jugó una mala pasada comparando el pasado con el presente.

Cándido Conde-Pumpido habla sobre la polémica en la que se vio envuelto tras la acusación de agresión sexual



🪩 #DeViernes12E

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/UxZ4ejoqqZ — De viernes (@deviernestv) January 12, 2024

El tratamiento a Cándido Conde Pumpido no tuvo nada que ver a lo que sucedió hace dos años con Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un giro de 180 grados. El 21 de marzo de 2021, esta televisión puso en tela de juicio un sobreseimiento o un archivo provisional de una causa. En aquel momento la Justicia se había confundido. Había que desmontar al aparato o poder judicial. Todo lo de Antonio David Flores fue archivado provisionalmente, pero había que reabrir el caso. Está reabierto en TVE con Bake Off: famosos en el horno.

La denuncia falsa

Anoche todo fue distinto. Se abanderó la justicia. Se habló de derecho penal. Se defendió al Estado de Derecho. Se abogó por una defensa a ultranza del sobreseimiento. Una fantasía mediática, después de vivir los dos últimos años con jueces y juezas televisivas que echaban del plató cuando se hablaba de la denuncia falsa. Cándido Conde Pumpido también se adentró de hurtadillas en el difícil mundo de la denuncia falsa.

El penalista no explicó, como especialista que es, que lo suyo de momento no es una denuncia falsa por muy archivado que esté su caso. Para conseguir la calificación de denuncia falsa el paso del hijo del presidente del Tribunal Constitucional sería comenzar un nuevo proceso penal de denuncia falsa y con sentencia firme . Eso que tanto hablaban algunes del 1 por ciento. El testimonio de Cándido Cónde Pumpido es su testimonio. El suyo. A veces creíble y otras más cerca de cuentos chinos. Somos muy mayores para creer algunos retazos.