Belén Esteban aprovecha el Sálvame de Miami para abrir otra guerra con Jesulín

No ha perdido el tiempo y la ahora desterrada 'princesa del pueblo' ha aprovechado las Américas para arremeter contra el ex torero y padre de su hija Andrea.

Cuenta la crónica rosa de La Razón que Belén Esteban ha sabido ganarse al público en España por su trayectoria en televisión y en las portadas del papel cuché. Sin embargo, al otro lado del charco no era tan conocida como en su país, más allá de ser popular por ser protagonista de miles de memes usados por todo el globo.

Pero esto está a punto de cambiar. La colaboradora de televisión también se ha metido en el bolsillo a los espectadores de la pequeña caja en Miami, llevando hasta allí su peculiar forma de comunicarse y, de paso, también sus entuertos personales. Pero para eso ha echado la mirada atrás, al pasado, volviendo a causar polémica por sus inesperadas declaraciones sobre su ex, el torero Jesulín de Ubrique, del que no guarda especialmente un buen recuerdo.

Tal y como les hemos venido contando en ESdiario, ocho de las grandes estrellas de Sálvame están recorriendo mundo para un nuevo formato que mantendrá vivo el programa, ahora en la plataforma de streaming de Netflix. Esto les ha llevado a hacer su primera parada en Miami, donde incluso han conquistado un plató de televisión. Concretamente, se trata de ¡Siéntese quien pueda!, de Univisión, espacio en el que la de Paracuellos del Jarama le ha dedicado un nuevo dardo envenenado al padre de su hija, aprovechando la promoción de su nueva aventura televisiva.

Belén Esteban, Shakira y Piqué

Cuenta La Razón que los colaboradores del desaparecido programa estrella de Mediaset se encontraban charlando animadamente con Álex García sobre la actualidad de la crónica social. La idea era verles en acción y que el público de Miami les conociese en su salsa. Belén Esteban supo cumplir con creces las expectativas y es que mientras se debatía sobre la decisión de Shakira de airear sus sentimientos y reproches hacia Gerard Piqué tras verse traicionada con Clara Chía, la ex de Jesulín de Ubrique sentenció: “Yo estoy con Shakira totalmente”. Es más, aseguró que si ella tuviese el don de la música no le habría temblado la voz a la hora de entonar canciones dedicadas a todos y cada uno de sus ex.

Tan tajante fue en su respuesta, que uno de los colaboradores del espacio televisivo de Miami, Lucho Borrego, le confesó que le “hubiera gustado que le hubieras hecho una canción a Jesulín”. Belén Esteban no se quedó en tal posibilidad y dio un paso más en uno de sus arranques de sinceridad: “A ese le hubiera dedicado un álbum entero en vez de una canción”. Seguramente habría sido todo un éxito de ventas con canciones que habrían provocado ríos de tinta, pero lo suyo no era la música. Al menos ha sabido encontrar su camino y ha sido en los medios de comunicación donde ha ido poniendo a cada uno de sus ‘enemigos’ en su lugar.