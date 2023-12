Alonso Caparrós sabe de dónde procede el "brote" que ha tenido Ángel Cristo Jr.

Desde que el hijo de Bárbara Rey rompió su silencio y puso la crónica rosa patas arriba muchas vueltas se han dado sobre el origen de este cambio y el televisivo colaborador tiene respuestas

Las entrevistas que ha dado Ángel Cristo Jr. en televisión hablando del infierno que vivió durante su infancia por la complicada situación que había en su casa por sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo, han provocado un huracán mediático que nadie esperaba. Tanto es así que la vedette ha tomado la decisión de demandar a su hijo por todo lo que ha contado sobre ella, tal como hará también su hermana Sofía Cristo.

En este contexto, los reporteros hablaron con Alonso Caparrós y el también hijo de famoso confesó que entiende por el momento que está pasando Ángel Cristo porque él también lo vivió hace años... de hecho, hacía una comparativa para explicar que el hijo de Bárbara Rey se está equivocando como él mismo erró en el pasado.

"Yo he pasado por una situación parecida, veo dónde están los errores y aciertos y me da mucha pena que se estén desarrollando las cosas así, es la mejor manera de que todos sufran. Si me dejaran yo les aconsejaría", comentó.

Las lecciones que Alonso Caparrós aprendió en el pasado y quiere transmitir a Ángel Cristo Jr.

El colaborador de televisión tiene claro que Ángel se está equivocando porque él también cometió el mismo error y sabe perfectamente de lo que habla: "Tengo que lanzar un mensaje claro que lamentablemente yo aprendí demasiado tarde, la familia y los padres son lo más importante, hay que velar por ellos, pero muchas veces los padres tienen que hacer el ejercicio de humildad".

Reconociendo que él aprendió tarde, Caparrós admitió que "me hubiese evitado muchos pasos que en su momento di, que está dando ahora Ángel Cristo y que no hacen falta" aunque también matizó que "entiendo que haya tenido un brote, en una ocasión la necesidad de contarlo, pero ahora toca parar".