La verdad sobre la bronca entre Luis Miguel y Enrique Ponce por Paloma Cuevas

Esta última semana se ha publicado que el torero y el cantante habían coincidido en una cena donde hubo de todo. ESdiario está en disposición de aclarar qué es lo que sucedió realmente.

Ni malestar ni acercamiento. Ni amigos ni enemigos. Bueno en todo caso, más de esto segundo. El ex marido de Paloma Cuevas y la nueva ilusión de la hija de Victoriano Valencia (es la misma persona) no se han visto desde febrero de 2020. Fue la última vez que coincidieron. Esta última semana se ha publicado que el torero y el cantante habían coincidido en una cena donde hubo de todo. No hubo de nada porque la cena no tuvo lugar. Ni comida. Ni desayuno. No hay relación entre ellos.

La relación entre Enrique Ponce y Luis Miguel está rota. Fueron amigos en tiempos del matrimonio entre Ponce y Cuevas pero con la ruptura, el cantante se posicionó con ella y hasta hoy. Y ahora existe noviazgo y con futuro a la vista. Y boda.

La relación va poco a poco. Con firmeza. Nada que ver con flotadores de cocodrilos y veranos en San José en Almería. Esto va de otra historia. Y no de nulidades. Mucho ha tenido que cambiar Paloma Cuevas de un tiempo a esta parte para que ahora quiera la nulidad de su anterior matrimonio con Enrique Ponce. Hace unos años ni se le podía pasar por la cabeza el tema de la nulidad matrimonial y ante Dios del matrimonio del que nacieron sus dos hijas, Paloma y Bianca. No estaba en su pensamiento por sus creencias religiosas.

Paloma Cuevas y la nulidad de su matrimonio eclesiástico

Para Cuevas solicitar la nulidad supondría que todo lo sucedido durante su matrimonio eclesiástico con el torero de Chivas (Valencia) no habría existido. Y no es así. Al menos para ella. De todos aquellos años hay algo de lo que nunca se arrepentirá y es el fruto de su relación y sus dos hijas. Y fue un matrimonio meditado y ante Dios. Indiscutible. Por mucho que le pueda apetecer contraer matrimonio ante Dios con Luis Miguel no haría el movimiento de anular todo lo que ha sucedido en su vida anterior. Es cuestión de fe. De sus principios religiosos.