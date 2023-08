Amputan parte de un pierna a la cómica Nerea Pérez de las Heras: grave accidente

La compañera de Inés Hernand en el Podcast Saldremos Mejores despidió temporada con la entrevista a Zapatero y se fue de vacaciones idílicas a Menorca... Ahora celebrará cumpleaños 2 veces.

Junto con la televisiva y eurovisiva Inés Hernand, Nerea Pérez de las Heras forma el dúo estelar del exitoso podcast Saldremos Mejores que este curso para poner fin a su temporada entrevistó a José Luis Rodríguez Zapatero antes de cerrar el chiringuito por vacaciones.

Desde entonces poco se sabía de la cómica, periodista y escritora, que dio el gran salto a la fama con el libro Feminismo para Torpes. Hasta que ella misma ha explicado por qué, dejando boquiabiertos a sus más de 76.000 seguidores en Instagram.

No en vano, en un impactante comunicado en sus redes ha explicado que el 23 de julio, cuando España votaba en las urnas en las Elecciones Generales, su vida cambió para siempre: "El domingo 23 de julio mientras el país votaba, yo tuve un accidente en el mar que me hará celebrar mi cumpleaños dos veces al año".

La hélice de la lancha en la que disfrutaba de una relajante jornada de sol y playa en Cala Turqueta (Menorca) le provocó un grave accidente que pudo costarle la vida y que le ha costado parte de una de sus piernas: "Ana y Carmen me sacaron del agua (que era una sopa roja alrededor de nosotras) me hice un torniquete, pedí agua, informé de mi grupo sanguíneo, Arden llamó a una ambulancia. No hemos estado más espabiladas en la vida. Me mantuve 'alerta, consciente, orientada', como dice el informe médico, durante horas, hasta el primer quirófano".

"Seis días colocada en un box de la unidad de reanimación. Tres cirugías de urgencia y un bypass fallido" después le amputaron parte de su pierna derecha. Todo eso fue el 28 de julio y ahora, un mes después, Nerea Pérez rompe su silencio en redes, pero no en su vida real, porque todo este tiempo "ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenían viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida".

En una reflexión cargada de humor y de optimismo, da la gracias a su novia "espartana de hospital", a la sanidad española, a sus hermanos, a los profesionales : "Qué bendito mi instinto de supervivencia de cucaracha indestructible, que bendita mi suerte por tener una red que esta vez no está a mi alrededor sino justo debajo de mí, floreciendo, brillando, sosteniendo mi cuerpo machacado. Que pies para que os quiero si tengo alas para volar".