Destapan la estrategia que sigue Casillas para que no le vean con Ana Quiles

Es paradójica la afición que tiene el exfutbolista del Real Madrid a salir con periodistas y al mismo tiempo mantener un odio y un desprecio acérrimos por la prensa como el que atesora.

Ya han pasado meses y lejos de disiparse los rumores de relación entre Iker Casillas y la periodista Ana Quiles la cosa va cada vez a más y a pesar de los esfuerzos del exfutbolista, las pilladas son cada vez más frecuentes.

En resumen, que parece que lo de Casillas y Quiles va cada vez más en serio y, según señaló un testigo este domingo el programa Socialité, la pareja estuvo paseando por las calles de Madrid presumiendo de gran complicidad.

El testimonio que ofreció el programa de corazón de fin de semana de Telecinco asegura que Iker Casillas y Ana Quiles no estaban solos en Madrid, sino acompañados por un nutrido grupo de amigos del exportero, situación en la que la periodista se dejó ver de lo más cómoda: "Parecía que se conociesen de toda la vida". Si ya le ha presentado a sus amigos parece que Iker se lo está tomando en serio con Ana.

Iker Casillas visita barrios poco frecuentados por futbolistas para despistar a la prensa

Eso no quita para que a pesar de todo intente evitar como puede a los fotógrafos (es paradójica la afición que tiene Casillas por salir con periodistas y la manía que tiene a la prensa simultáneamente) y por eso, aunque no se esconden, salen a cenar con frecuencia por un conocido barrio de Madrid pero en el que no es el habitual ver a futbolistas: "Esto podría ser una estrategia, ahí los periodistas no se esperan encontrar a alguien como Iker Casillas".

El caso es que el culebrón amoroso del exfutbolista del Real Madrid ayudó este domingo a Socialité a registrar datos de 12.8% de cuota de pantalla ante 982.000 espectadores, sus cifras combinadas más altas desde el pasado 12 de febrero.