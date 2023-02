La razón por la que Rafa Mora dejó de estudiar Periodismo a pesar de sus notazas

Mucho se habló de él cuando comenzó a estudiar la carrera en la Universidad pero muy poco cuando de manera sorpresiva e inesperada decidió dejarla al primer año. ¿Qué fue lo que pasó?

No hace tanto que Rafa Mora copaba titulares después de matricularse en Universidad para cursar Periodismo y enriquecer su trabajo como colaborador de Sálvame y otros programas de Telecinco. Sin embargo, pasado el primer año dejó los estudios de manera sorpresiva e inesperada a pesar de lo motivado que estaba.

Este martes por fin dio las explicaciones pertinentes a sus compañeros de Sálvame , ya que nadie entendía que después de matricularse en siete asignaturas el primer curso y sacarlas todas con buenas notas (incluyendo un par de sobresalientes) abandonara la carrera.

Rafa Mora explica por qué decidió abandonar la carrera de Periodismo

Según el propio Rafa Mora, "me costó un poco bastante, no solo es aprobar sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso". Y eso que le resultó fácil: "Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día de antes".

Pero entonces, ¿por qué lo dejó? El colaborador de Mediaset confesó algo que generó no poca polémica entre sus compañeros de plató: "Me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije ¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?".

"Menuda personalidad!", le reprochó Miguel Frigenti mientras Cristina Porta le daba la razón y Rafa se defendía: "Personalidad la mía que hago lo que me sale de los cojines digan lo que digan". En cualquier caso concluyó que se dio cuenta de que no le gusta y que no le sirve para su "día a día" así que ha decidido aprender inglés: "Cuando pueda, os daré una charla a todos en inglés".