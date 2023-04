Salen a la luz los audios que confirman las peores sospechas de Yulen y Anabel

Los temores para el entorno de la influencer venían alimentándose desde hace algunas semanas y al final parece que se han hecho realidad. Con pruebas delante será difícil disimular.

La irrupción de la hija-nieta de Ana Obregón arrasó como un vendaval el mundo del corazón patrio (y aún sigue) y dejó en un segundo plano otros culebrones corazoneros que en ese momento estaban en su apogeo. Como el de los audios de Yulen Pereira poniendo no muy bien a su exnovia Anabel Pantoja incluso cuando aún estaban juntos.

Durante semanas Sálvame amenazó con desvelar las pruebas de como el esgrimista ponía verde a su novia y dejaba claro que su relación no era tan idílica como podrían aparentar y finalmente lo ha hecho. Fue este martes cuando hizo públicos unos audios de agosto de 2022.

Cuando todo el mundo pensaba que la pareja disfrutaba de unas vacaciones de lujo y amor, resulta que Yulen Pereira no lo estaba pasando nada bien por los caprichos de Anabel Pantoja, a la que criticó abiertamente.

Cabe recordar que la pareja pasó unos días de vacaciones gratis en Menorca a cambio de sus publicaciones en redes. Viendo las imágenes parecía que todo era idílico, pero nada más lejos de la realidad, porque la escapada estuvo marcada por las exigencias y caprichos de la influencer, para disgusto del deportista.

Yulen Pereira no llevaba del todo bien los caprichos de Anabel Pantoja

Así se desprende de los audios y mensajes en los que Yulen habla con algunos encargados ante los que se muestra molesto por la actitud de su novia. En uno de ellos llega a decir: "Confírmame lo del cambio de habitación, no me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto".

También habrían visitado un restaurante con estrella Michelin en el que solo se servía Sushi y donde uno de los camareros decía: "Ella no come nada de pescado, está muy a disgusto. No quiere cenar nada y está siendo un poco desagradable. Aquí no tenemos carne".

Según Kiko Matamoros, Anabel habría lanzado un ultimátum: "Le dijo a Yulen tú sabes que esto es una mierda. A mí, o me ponen un filete, o me voy de aquí".

Todo ello ante un avergonzado Pereira que hablaba con la persona que había acordado la colaboración: "Tío, esto está siendo un cuadro, la Anabel con un cabreo que flipas porque aquí solo hay sushi. ¡Qué vergüenza! Lo siento".