Fran Rivera y su valentía de burladero contra María Patiño

El torero aprovecha para lanzar varios golpes bajos con mentiras a la ya ex presentadora de 'Socialité' en horas bajas cuando siempre ha estado detrás de la barrera. Fran es un oportunista.

Estas navidades nos han dejado grandes momentos televisivos. La vuelta al ruedo de Fran Rivera ha sido uno de los que se esperaba. Antes o después. Su regreso, por mucho que deteste a la prensa del corazón, era de obligado cumplimiento. Y su modus operandi también. No es la única vez que ha sucedido. El que fuera yerno preferido de Cayetana De Alba ha arremetido contra una periodista y como ya es habitual, o dices lo que él quiere que diga o no tienes credibilidad.

Pues lo segundo. En este caso le ha tocado a María Patiño. Y justo cuando la periodista gallega estaba a punto de finalizar su andadura por Telecinco en su programa 'Socialité'. Fran Rivera aseguraba en 'De viernes' el día 22 de siembre que la comunicadora le dejaba mensajitos en el parabrisas. Y apunta “esa es su credibilidad”. Patiño despedía 'Socialité' el 25 de diciembre.

Fran Rivera ha tenido años para enfrentarse a María Patiño y siempre se ha tapado en el burladero. Ha aprovechado a sabiendas que dos días después de sus declaraciones, Patiño despedía el programa que ha presentado durante 6 años. La periodista no quiso contestar aún sabedora que el matador de toros no cuenta la verdad. Se puede imaginar que María Patiño pensó que si Fran Rivera quiere engordar su pez que sea el mismo el que le eche el pan. Fran Rivera no cuenta la verdad.

Y la versión de Patiño coincide con la de otros periodistas que conocen la historia de hace años. Es un tema de uno y de otra. María tiene la verdad. Fran es un oportunista que ha sacado el tema cuando sabía que la sevillana-gallega no estaba en esos menesteres. Fran Rivera utiliza siempre la misma muletilla. El periodista no tiene credibilidad. No es algo nuevo. Es una manera de intentar hacer daño. Sin conseguirlo. Patiño tiene más credibilidad que Rivera en el pase de VERÓNICAS. María Patiño no se tapa en el burladero.

Más mentiras de Fran Rivera

El hijo de Carmen Ordóñez también utilizó en septiembre de 2013 esa argucia de que un periodista no tenía credibilidad cuando informaba en exclusiva que su boda con Lourdes Montes se había producido a principios de septiembre en el ayuntamiento de Sevilla y no como vendía en su exclusiva en Hola el 14 de septiembre en Ronda.

Fran Rivera desmintió al periodista. Y se quedó tan “pancho” en su cortijo de la mentira. Quien casó a Fran Rivera con la sobrina de José Manuel Soto fue el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Fran Rivera hizo pasar un gran apuro durante días a Zoido al intentar encubrir su mentira. Hasta que al final, saltó la verdad. La credibilidad de aquel periodista fue la misma que el silencio que ahora mantiene Patiño. El tiempo lo dirá. Y eso que a Fran Rivera eso de la prensa del corazón le parecía patraña. Menos mal.