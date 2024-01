“Machista, celoso, ignorante”: estalla todo entre Julián Contreras y Fran Rivera

Las declaraciones del torero al nuevo programa de Telecinco, De Viernes, no sólo han provocado un terremoto en el entorno de Isabel Pantoja. Otros aludidos responden directamente.

No es ningún secreto que, pese a ser hermanos, no tienen ningún tipo de relación desde hace muchos años. El detonante que provocó el distanciamiento entre Fran Rivera y su hermano pequeño, Julián Contreras Jr., lo desveló el matador de toros en su entrevista en la televisión, o al menos así dio su versión en el programa de Telecinco, De Viernes: “Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció”. Otra causa fueron las declaraciones que el escritor hizo sobre el primogénito de Carmen Ordóñéz y Francisco Rivera Paquirri: “Me despellejó”, destacó en su momento. Y lo ha vuelto a hacer.

“Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto”, ha afirmado en conversación con un reportero del citado programa de Mediaset España. Además, se ha mostrado crítico ante las recientes entrevistas del diestro en televisión. “Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal”.

“Mi hermano sistemáticamente lo hace todo por dinero y si puede quitarle cualquier oportunidad a una persona que tenga a su alrededor para quedársela él, lo hace. La gente tiene esclavitud social de mi hermano, quieren ir a fiestas en las que se pueden encontrarse con él”, ha afirmado Contreras además de mostrarse muy molesto sobre lo que dijo respecto a su faceta empresarial: “Cuando habla de mis negocios, de mi restaurante, y el dinero que me dejó parece que es el mejor empresario del mundo. Una especie de Amancio Ortega”.