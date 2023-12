¿Qué le pasa a Carmen Borrego con Meli Camacho... Y viceversa?

Estaba allí cuando no asistía nadie más que Gustavo. Es portadora de lo que pensaba Teresa Campos de sus 2 hijas y 3 nietos. Por eso no quiere hablar. Para no traicionar a su gran amiga.



La hija menor de Teresa Campos habla de traición cuando desea conseguir otra cosa. Y no es más que provocar a la gran amiga de su madre para lograr su objetivo. Que acceda a lo que ella quiera. Meli Camacho no ha traicionado a Carmen Borrego ni a su sobrina Alejandra Rubio. No hay traición porque no hay amistad. Hay vínculos familiares con las “parientas” de su gran amiga, Teresa Campos.

En junio de 2023 Camacho contraía matrimonio con su marido Roberto. A la boda estaba invitada Teresa Campos que ya no pudo asistir por el avanzado estado de su enfermedad. También estaban en la lista de invitados Gustavo Guillermo y su pareja Ainhoa. Sí estuvieron.

Carmen Borrego no asistió porque no estaba invitada. Ni Terelu Campos tampoco. No hay vínculo afectivo para considerarlas entre los suyos. Los más íntimos. La celebración tuvo lugar el 30 de junio en El Horno de Ángel en Madrid.

Carmen Borrego está “encabronada”. De la misma manera que le sucedía cuando comenzó la relación de su madre con Edmundo Arrocet. En sentido inverso. En aquel momento, Borrego se enfadaba con Camacho porque era Meli quien afirmaba que el cómico chileno no era trigo limpio.

Alejandra Rubio habla de temas familiares que no ha vivido ni se informa

Desde el principio. No dio tregua a la relación porque vio en la cercanía. Las demás estaban de asueto. Alejandra la que más. Rubio habla de sus temas familiares que no ha vivido, ni se informa. La hija de Terelu Campos está más implicada en otras cosas que en la información. Es una opción y un derecho. El de ella. Los demás tienen otro derecho. La información. Mal camino para Alejandra. Cada día más parecida a su tía en su forma de actuar. Nada que ver con su madre, Terelu Campos. Craso error.

La segunda hija de Teresa Campos defendía a capa y espada al novio de su madre. Hasta el extremo de desmentir a periodistas que facilitaban información sobre el mal hacer de Bigote en su relación con la presentadora. Verano de 2019. Tardes gloriosas donde Carmen Borrego parecía la letrada de Edmundo Arrocet. En aquellos momentos, la prensa era mala. Ahora también. Nunca llueve a gusto de la extinta directora de televisión.

Meli Camacho no ha traicionado a su amiga Teresa Campos. Ni lo hará, de momento. Todo dependerá de las insinuaciones que realice Carmen Borrego. Ha estado al lado de Teresa Campos los últimos 25 años. Ha sido la amiga que pasaba tardes en su casa. Y mañanas. Cuando allí no asistía nadie más que Gustavo. Meli es portadora de lo que pensaba Teresa Campos de sus 2 hijas y de sus tres nietos. Razón por la cual no quiere hablar. No quiere traicionar a su gran amiga.