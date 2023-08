Las pullas de la Pantoja a través de sus canciones en el concierto de Canarias

La tonadillera puso fin a su gira 'Enamórate' ante más de 5.000 personas y aprovechó para desmentir veladamente lo que se dice de ella en los platós de televisión.

Isabel Pantoja reapareció este sábado 26 de agosto en un abarrotado pabellón Gran Canaria Arena, en Las Palmas, para cerrar la gira ‘Enamórate’ con un concierto emblemático al que seguirá el 23 de septiembre en La Cartuja (Sevilla) el arranque del circuito de celebración de sus 50 años de carrera.

Esta segunda parte de sus actuaciones de 2023 tendrá su continuidad en el Palau Sant Jordi de Barcelona (30 de diciembre) y, en 2024, en el Bilbao Arena Miribilla (13 de enero) y el Wizink Center de Madrid (13 de abril).

Llegó la mami 💅 pic.twitter.com/1MeALyWf1f — Aryan🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 Isabel Pantoja (@aryansc_) August 26, 2023

La tonadillera reapareció pletórica en tierras canarias, cinco años después de su último concierto allí, con una sonrisa en su rostro y aparentemente tranquila, asegurando que "estoy feliz" y comenzando su espectáculo con la famosa canción 'Hoy quiero confesar'.

Cuánto sentimiento ,siempre serás especial par todos los que te amamos 💜✨@_ISABELPANTOJA pic.twitter.com/kLu5xUgkNN — Maria alejandra (@alespaccavento) August 27, 2023

Como es habitual en todos los conciertos de la artista, en este también aprovechó para mandar mensajes subliminales a quien se quiera dar por aludido. Fue sobre todo en la primera canción cuando Isabel aprovechó para dejar claro que sigue enamorada, que está cansada y que ha cantado muchas nanas.

Isabel Pantoja desveló que ya está lista para deslumbrar esta noche en Gran Canaria Arena.



Fuente: IG de #IsabelPantoja pic.twitter.com/phzZkSjzOo — Show España (@ShowEspana) August 26, 2023

La cantante salía al escenario mientras sus admiradores le ovacionaban. Haciendo hincapié en la parte de la canción que dice "hoy quiero confesar que estoy algo cansada" moviendo la mano, así como en la parte "si todo el mundo tiene la razón" reflejando todo lo que siguen hablando de ella.

Se emocionó en la parte en la que canta "le debo a la vida tantas cosas, tantas, tantas, cosas" y también cuando dijo "he cantado bajito muchas nanas, muchas nanas" queriendo recalcar que sí ha pasado tiempo con sus nietos a pesar de lo que se ha dicho en los platós de televisión. Muy emocionada, la cantante agradeció al público su apoyo en estos momentos: "Sois tan lindos, sois tan lindos y me lleváis tan adentro que uf... me cuesta".

Estupendo Concierto de Isabel Pantoja , emoción pura. pic.twitter.com/3XpLwLeo7V — Lola Harimaguada ,me gusta las personas honradas. (@lola68744942) August 26, 2023

Sobre la composición 'Abrázame', Isabel desveló que "a esta canción le tengo yo mucho cariño, demasiado diría yo... Nunca es demasiado cuando una es verdadera y quiere de verdad".

Enfundada en un precioso vestido brillante con tonos azules y con la melena perfectamente peinada, la tonadillera se cambió hasta en dos ocasiones de vestuario para sorprender a todo su público. Como es habitual en sus conciertos, Isabel utiliza un traje para sus baladas, otro para interpretar copla y uno final para sus canciones más actuales.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche se produjo cuando interpretó el aclamado 'Marino de luces', un tema dedicado a su difunto marido, Paquirri. La cantante miraba al cielo mientras cantaba 'le pido a dios por ti' y cuando la emoción le sobrepasó, mostró el micrófono a los más de 5.000 fans allí reunidos pidiéndoles que cantasen para ella mientras enjugarse las lágrimas con la mano.

Anabel Pantoja, en segundo plano

A pesar del éxito del concierto de Gran Canaria, lo cierto es que no ha estado exento de polémica, pues, como publicó Semana, Agustín Pantoja puso límites al papel de Anabel Pantoja en esta gira.

Si bien por América tuvo un papel esencial acercando al público todo el periplo de la tonadillera al otro lado del charco a través de las redes sociales, ahora el hermano de la cantante no ha querido la excesiva exposición a la que le sometió su sobrina. En esta ocasión, la interprete se ha alojado en solitario en un hotel distanciándose del resto de su equipo.