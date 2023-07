El antiguo entorno de Isabel Pantoja reniega tras su visita a Kiko Rivera

Se acaba de reconciliar con su hijo, uno de los pilares más importantes en su vida, sin embargo en el camino se han ido quedando amigos que en un pasado fueron íntimos de la tonadillera.

Kiko Rivera se recupera del cateterismo al que se sometió hace unos días, él mismo lo anunciaba la intervención a través de su instagram: “Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen, todavía sigo vivo”.

Isabel Pantoja no tardaba en acercarse al hospital para visitar a su hijo e interesarse por su estado de salud. La guerra entre madre e hijo parece haber cesado, al menos de momento, y a juzgar por las cariñosas palabras que Kiko le dedicó a la tonadillera: “Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria”.

Pasaban los meses y los años, y parecía que madre e hijo nunca llegarían a firmar la paz, ha sido un susto de salud lo que ha acelerado o más bien motivado, esa reconciliación entre ellos.

Esta misma semana Kiko recibía el alta médica, era su segunda operación de corazón, una intervención que podía acarrear complicaciones, pero que afortunadamente salió muy bien. De hecho el dj se está recuperando muy rápidamente; “Todo va a ir a mejor, me estoy cuidando y así va a seguir siendo dejando atrás todos mis malos hábitos”, declaraba a través de sus redes sociales.

Siguiendo las recomendaciones del médico sale a caminar cada día y aprovecha esas caminatas para grabar mensajes de agradecimiento a sus seguidores y lanzar alguna pulla a sus detractores: “Me estoy dando cuenta que la gente sabe muy bien lo que hacer con tu vida, pero no tiene ni puta idea de lo que hacer con la suya”.

Isabel se acaba de reconciliar con su hijo, uno de los pilares más importantes en su vida, sin embargo en el camino se han ido quedando amigos que en un pasado fueron íntimos de la tonadillera. Hoy ellos son quienes se rebelan y no quieren seguir hablando de Isabel Pantoja cuando se les pregunta por algún asunto relacionado con ella.

Charo Reina y José Manuel Parada se rebelan contra Isabel Pantoja

Hablamos de dos personas que han sido importantes en el círculo más estrecho de la artista; Charo Reina y Jose Manuel Parada. Durante años la actriz y el periodista compartieron con la tonadillera confidencias, fiestas, celebraciones, días de vino y rosas y algún llanto, pero hace tiempo que ese apego se apagó.

Tanto Charo como Parada prefieren dar la callada por respuesta si se les pregunta por Pantoja, ambos coinciden en que nunca llegaron a encontrar una razón que justificase el distanciamiento de Isabel.

Parada es contundente cuando habla del poso que le ha dejado Pantoja: “No tengo ningún interés en saber nada de Isabel Pantoja, ni de lo que hace o deja de hacer. Ni siquiera me he metido en la guerra que han tenido madre e hijo. A Kiko le aprecio y le deseo que le vaya bien, le conozco desde niño. Hace años que Isabel y yo no somos amigos, nunca supe lo que pasó para que lo nuestro se rompiera, pero ya no me importa. La he querido muchísimo, ella a mí no lo sé. La respeto, pero paso de ella, que Isabel siga su camino que yo el mío seguiré”.

Charo Reina hace un matiz sobre su relación con Isabel Pantoja

Por su parte Charo Reina en conversación con ESdiario y coincide con Parada en su decisión de no querer pronunciarse sobre ningún asunto que tenga que ver con la tonadillera. Pero si quiere matizar algo aludiendo a su relación con Pantoja: “A mi las personas me interesan por como son y no por quienes son”. Una aclaración que revela que su amistad con la viuda de Paquirri no era interesada, sino todo lo contrario.

Fueron amigas en un pasado y su amistad se truncó bruscamente hace años, el motivo sigue siendo un misterio por resolver, porque ni una otra han desvelado que fue lo que desencadenó la ruptura de su amistad.

Charo Reina y José Manuel Parada sí tienen que celebrar que, hace unos días, recibieron sendos galardones en la III Gala de Reconocimiento LGTBIQ+ que se celebró en Córdoba.

La artista saborea una de las etapas más dulces de su carrera, se le acumulan los conciertos, las galas, las grabaciones de programas de televisión y el proyecto de una nueva película que comenzará a rodar este otoño bajo la batuta de Santiago Requejo.

La actriz vive volcada en su trabajo y en su familia, sus hijos llenan su día a día y siempre que puede acude a ver a su tía Lola que ya ha cumplido los 87 años.

Lolita y Charo Reina disfrutan de las vacaciones

Hace unos días la veíamos junto a Lolita disfrutar de unos días de playa en Matalascañas: “Lolita y yo somos familia, nos adoramos. Hacía años que no pasábamos unos días juntas. Hemos comido divinamente, nos hemos reído, no han faltado los paseos por la arena y por supuesto las confidencias, nosotras hablamos mucho y de todo…” - nos comenta riendo a mandíbula batiente.

Este sábado toca celebración, su hijo Fran cumple cuarenta años, Charo saldrá a cenar con sus hijos y su nuera con quien se lleva de maravilla: “Tengo ganas de ser abuela, pero creo que aún tendré que esperar. Mi hijo y mi nuera están deseando estrenarse como padres. “ Reina se postula como una futura abuela muy marchosa, muy coplera y muy artista.