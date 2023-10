La polémica censura a la que se enfrentan los concursantes de "Gran Hermano VIP"

Laura Bozzo ha desvelado un tema sobre el que los concursantes del reality de Telecinco tendrían prohibido hablar tal y como le habría advertido el 'Súper'.

No es ninguna sorpresa que Telecinco atraviesa una de sus peores rachas de audiencia en su historia. La cadena ha probado diferentes fórmulas para intentar mejorar sus números, pero parece que ninguna está siendo efectiva. Si hace algunos días era la propia Ana Rosa Quintana quien reconocía que su programa "TardeAR" necesita un poquito más de tiempo y que la gente le tiene que dar una oportunidad, todo ello fruto de los bajos números que ha registrado en sus primeras semanas de vida, ahora son los concursantes de "Gran Hermano VIP" los que han hablado sobre las audiencias del programa.

"Gran Hermano VIP" lleva ya varias semanas de vida, y la realidad es que, a pesar de que los concursantes se esfuerzan por crear contenido y provocar algunos conflictos para atraer a la audiencia, los números del concurso no están siendo los esperados, lo que ha provocado que este tema se convierta en tabú dentro de la casa.

El 'Súper' censura a los concursantes

Ha sido Laura Bozzo, una de las concursantes que más conflictos y contenido está protagonizando dentro del programa, la encargada de desvelar la censura que "Gran Hermano VIP" y el 'Súper' habrían impuesto dentro de la casa, impidiendo a los concursantes hablar sobre un tema en específico, el éxito del programa y sus números de audiencia.

Todo lo desencadenó la decisión de la audiencia de salvar a Karina, quien finalmente decidía abandonar hace algunos días, unas decisión que no gustó nada a la presentadora peruana: "¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más rating? ¡Estamos hasta la mierda! ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda?... Yo, como espectadora, no vería esto. Me parece aburrido. No estamos dando contenido".

Laura Bozzo quejándose de lo aburrida que está siendo la edición y diciendo que como telespectadora no vería el directo. Me representa cada día más.#GHVIP9O pic.twitter.com/CiUTvK8rQk — TOPI :) (@holasoytopi) October 9, 2023

Unas palabras que continuó debatiendo con sus compañeros, a los que explicaba que "no es que haya realities que funcionen en unos países y en otros no. Lo que hay es mala elección de casting. Si tú pones personajes en un reality, el reality funciona. Si pones gente, no va a funcionar jamás en la vida". Aunque algunos no tenían muy claro que no estuviera funcionando, algo que apuntaba Albert Infante: "Eso de que no está funcionando...".

Fue entonces cuando Laura Bozzo dejó al descubierto que el 'Súper' les había prohibido hablar de dicho tema: "¡No hables de eso, por favor! No estés hablando de algo que ha prohibido el 'Súper' ayer. Nadie está hablando de acá".

El 'Súper' avisa de que el contenido que hacen es "desastroso"

Laura: "A ver chicos, me acaba de decir el súper que el contenido que estamos dando de día es desastroso, ok? Entonces acostémonos temprano y mañana hagamos el contenido"



JAJAJAJAAJAJA A VER SI ES VERDAD #GHVIP9O pic.twitter.com/TwWdE4zQkN — 𝑬𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐 𝑪𝒂𝒏𝒊𝒈𝒈𝒊𝒂 (@Elegidx) October 9, 2023

De hecho, fue la propia Laura Bozzo la que advirtió a sus compañeros sobre el contenido que estaban realizando de cara al espectador, algo que le avisaba el 'Súper' en el confesionario y que luego ella contaría al resto de habitantes de la casa: "A ver, chicos, me acaba de decir el 'Súper' que el contenido que estamos dando de día es desastroso. ¿Ok? Entonces, paremos con esto, acostémonos pronto y mañana hagamos el contenido".