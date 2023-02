Tras filtrarse el plan de Mediaset con Alicia Peña, Jorge Pérez habla del suyo

Jorge Pérez ha pasado página y, tras dos meses alejado del foco mediático por su polémica noche de amor con Alba Carrillo, retoma la normalidad y las riendas de su vida. Su affaire con la modelo no ha hecho más que reforzar su relación con Alicia Peña, y con su apoyo incondicional, vuelve este sábado a televisión.

Será en el nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco, Déjate querer, y en los pequeños fragmentos que hemos podido ver hasta el momento, el exguardia civil se rompe al recordar lo mal que lo ha pasado tras hacerse pública su deslealtad a su mujer y, se supone, confiesa si fue o no infiel a la coach.

Pero antes de su esperada reaparición en televisión, Jorge volvió a desfilar para el diseñador Félix Ramiro (responsable de sus escasas apariciones en los últimos meses al confiar en él para lucir sus diseños nupciales) y ha dejado claro que, aunque lejos de la pequeña pantalla, no ha dejado de trabajar en todo este tiempo, respondiendo así a las declaraciones de Alba Carrillo aconsejándole que volviese a trabajar.

Jorge Pérez asegura que no ha dejado de trabajar en ningún momento

"El tiempo suele poner las cosas en su sitio, así que poco a poco. No he parado de trabajar, la verdad. Desfilando, haciendo cosas y comprometido con las cosas que hago", aseguró, afirmando que al margen de sus compromisos profesionales, también ha estado muy ocupado en su casa: "No hay que desmerecer el trabajo de la gente que trabaja en su hogar porque que no esté remunerado no quiere decir que no sea imprescindible".

Sin adelantar nada de lo que le ha contado a Paz Padilla, sí confirmó que está más unido que nunca a su mujer, "como tiene que ser". "Para todo el mundo es importante su familia, y no en estos tiempos, siempre", recalcó.

Una vez ha pasado el temporal, la normalidad ha vuelto a su vida, ¿se plantea volver a televisión como colaborador de nuevo a Ya es mediodía o a Supervivientes, como se ha rumoreado?: "No lo sé" reconoce con sinceridad, dejando en el aire un posible regreso en el que, lo que parece claro, es que no coincidirá con Alba, sobre la que ha preferido no hablar.

Cabe señalar además que Carrillo insinuó este mismo miércoles que Mediaset podría estar planeando el anuncio de la participación de Alicia Peña en la próxima edición de Supervivientes, motivo por el que se estaría calentando tanto la primera aparición de Jorge Pérez en Telecinco en mucho tiempo.