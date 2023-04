Las fotos más “tristes” de Alberto de Mónaco y Charlene

La relación entre Alberto de Mónaco y Charlene hace tiempo que está en el punto de mira. ESdiario ha pillado a la pareja paseando por Italia y su actitud no deja lugar a dudas

Meses de rumores. Separación y enfermedades. El matrimonio serenísimo monegasco ha sido cazado por ESdiario en EXCLUSIVA. Miércoles. Día 12 de abril. Florencia. Alberto de Mónaco y Charlene pasean por El Ponte Vecchio y van dirección a la Galería Uffizi. Son las diez y media de la mañana. Detrás, el matrimonio, entre cinco y seis guardaespaldas.

El rostro de la pareja no muestra ningún síntoma de felicidad. Bajo cero. Ni de lejos ni de cerca. Imperceptible el amor. Perceptible la lejanía sentimental. Durante los diez minutos que ESdiario pasea a tan sólo 20 metros de la pareja, no se miran ni una vez. El rostro de Charlene no es de aquella bella mujer que fascinó a Mónaco cuando se hizo oficial el noviazgo. Una pareja distante. Es lo que transmiten sus movimientos y su actitud. Lejos de una pareja que desea un viaje de placer o “agenda”. Alberto parece enfadado. Charlene está “perdida”. Sus ojos se mantienen durante minutos hacia un punto fijo. No parpadea. Hay más complicidad de la pareja con los miembros de seguridad que entre ellos mismos.

La noticia tiene varias interpretaciones. La segunda, es la tristeza manifiesta. La primera es que por fín hemos pillado al marido y a la mujer juntos. El pasado 26 de marzo, la esposa de Alberto de Mónaco no acudió al Baile de la Rosa. Desde hace más de un año no habíamos sido testigos de un momento juntos.

Desde hace 12 meses en los mentideros de la la prensa de sociedad se habla de divorcio, separación, distanciamiento e incluso se ha llegado a comentar que Charlene atraviesa una situación complicada de salud. Nada está confirmado porque la pareja monegasca mantiene silencio. A los actos públicos acude tan solo el príncipe sin su princesa. Ha sido en Florencia, esté pasado miércoles, cuando ESdiario y el programa 'Plan de Tarded' de TVE han podido localizar.