10 meses fuera de Telecinco transforman el físico de Belén Esteban radicalmente

Su nombre figura en la presunta lista negra de vetados de Mediaset pero ella insiste en que no está en paro mientras se pasea por los podcast más variopintos y desvela algunos datos morbosos

Su nombre es uno de los que figura en el presunto listado negro de Mediaset junto a otros como los Kikos (Matamoros y Hernández) y María Patiño, según otra ex de Sálvame, Laura Fa. Sin embargo, parece que a Belén Esteban este supuesto veto no le está afectando muy negativamente sino más bien todo lo contrario.

Además ella insiste cada vez que se le pregunta que no está en paro, sino que tras 14 años ininterrumpidos de Sálvame, se lo está tomando con calma.

Así se lo desveló en una entrevista (porque entre otras cosas está yendo a todos los podcast habidos y por haber) a Los 3 basketeros en la que ha hablado de su vida profesional y también personal.

La princesa del pueblo asegura que está centrada en su marca de productos alimenticios: "Estoy con mi gazpacho, mi salmorejo y mis patatas, que ahora empiezo la campaña".

Por si fuera poco a nivel personal está tan bien desde su salida de Mediaset que "he perdido 7 kilos, me estoy reseteando y me estoy poniendo buenísima para el verano". De hecho, según sus confesiones, antes llevaba una XL de bañador y ahora una M: "He adelgazado. Yo antes decía que estaba gordita y sabrosona, pero lo decía para consolarme a mí misma. Pero ahora es verdad que siento que estoy buenorra".