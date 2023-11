Una renovada Ana María Aldón disfruta de su nuevo y soñado proyecto de vida

La colaboradora de televisión, y ex de José Ortega Cano, ha sorprendido a todos con el nuevo rumbo que ha tomado en su ámbito profesional al lanzar, por fin, su nuevo negocio.

Ana María Aldón parece que está viendo cada vez mejor la superficie. La que fuese mujer de José Ortega Cano está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de finalizar su matrimonio con el torero. Y es que, la diseñadora de moda es ahora una mujer nueva y tiene las cosas muy claras para su futuro, tras asegurar hace unos días que había pensado dejar la televisión para así centrarse en su plan B, el cual ya es una realidad. Dicho y hecho. Ana María llevaba ya algún tiempo soñando con una idea con la que, además, ayudaría a personas: una tienda online en la que vender su propia ropa.

La también colaboradora de televisión ha lanzado su página web para poder seguir adelante con su proyecto y su sueño dentro del mundo de la moda. De hecho, en su tienda online, la diseñadora 'ha colgado' una amplia gama de prendas para cualquier momento. Es más, en su web declara que "celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad, donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud".

Ana María Aldón y su tienda online

Ana María Aldón cuenta con una amplia gama de prendas ideadas para hacer outfits para un día normal de diario o para un importante evento. Buceando en su web se puede ver desde uno estilosos vaqueros dorados por 49,50 euros hasta elegantes abrigos de paño por 59,90 euros. La diseñadora ha pensado en precios asequibles y para todos los bolsillos, pero también cuenta con artículos de gama alta como una gabardina bicolor con detalles de Swarovski por 149,90 euros o un bolso en forma de reloj por 89,90 euros. Ana María está muy ilusionada y asegura que este proyecto nace de "una consolidada vocación que tengo por el mundo de la moda".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

La diseñadora está demostrando que quiere que todos conozcan su faceta más desconocida, asegurando que los estilismos elegidos para poner a la venta son seleccionados por su 'ojo crítico', ya que considera que no todas las prendas son aptas para la venta. Además, Ana María ha sorprendido también con la elección de la modelo para mostrar sus diseños en Instagram: ella misma. La ex de Ortega Cano muestra los diferentes looks y habla en primera persona a la hora de promocionar sus prendas. Este proyecto, en el que está muy involucrada, es un sueño hecho realidad, basado en el "esfuerzo y sacrificio". Y aunque no quiere dejar la televisión de un día para otro, su prioridad ahora mismo es la moda. "Si puedo compaginar, compagino. Quiero dedicarme a lo que yo conozco, el mundo de la moda, patrones, tejidos. Ayudar a otras personas que buscan la ayuda en mí", explicó en Fiesta y desveló que su chico, Eladio, era su gran apoyo en esta nueva aventura profesional.