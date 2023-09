Un micro abierto pilla una salida subida de tono de Susi Caramelo a Jorge Javier

La colaboradora del "Cuentos Chinos" de Vázquez en Telecinco no se caracteriza precisamente por su finura y discreción.. Era cuestión de días que le pasara, pero lo ha hecho en tiempo récord

Es una de las colaboradoras televisivas más irreverentes de la pequeña pantalla patria y su llegada al Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez prometía dar muchos momentazos, pero Susi Caramelo ha conseguido volverse viral en tiempo récord por culpa de los dichosos "micros abiertos".

Todo sucedió este miércoles con la visita del cantante Prince Royce al plató de Telecinco. Durante la entrevista Susi apareció para llevar a cabo su sección diario, no sin antes pedir al invitado un baile que generó el comentario que luego dio tanto que hablar en redes.

Nada más entrar, Caramelo señaló que "yo no me voy ni a sentar. Que sepáis que yo no he venido aquí a encontrarme con un cantante como Prince Royce y me voy a marchar de aquí sin marcarme una bachata con él". Dicho y hecho, se marcaron un baile sobre la mesa bien pegaditos.

Susi Caramelo sintiendo palpitaciones mientras baila con @PrinceRoyce y le hace peinetas a @jjaviervazquez.



Este momento no lo olvidará nunca @Susi_Caramelo. Me reitero, la química entre ellos es de lo mejorcito del programa😂 | #CuentosChinos3 pic.twitter.com/IMf56CXEih — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 13, 2023

Fue al bajarse de la mesa y volver a su sitio cuando la colaboradora hizo un comentario a Jorge Javier Vázquez, supuestamente privado, que se coló gracias a un micro abierto: "Tiene buen paquete", le dijo al presentador, que optó por ignorar la apreciación y seguir con el programa.