Carla Barber da a luz a su segundo hijo antes de tiempo y tras romper con Joseph

La médico en medicina estética ha dado a luz a su segundo hijo. El bebé nació prematuramente y tras la ruptura fulminante de Carla con su ya expareja que es también padre de su otro hijo.

Carla Barber ya es mamá. Así lo ha anunciado el tiktoker Abel Planelles y ella misma en su Instagra m. La médico de 33 años ha dado a luz a su segundo hijo. Se esperaba que el nacimiento del bebé tuviera lugar "a finales de mes", pero el parto se le ha adelantado y ya ha podido dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. El pequeño Bastian ya conoce a su hermanito, tal como atestiguan las tiernas primeras imágenes del recién nacido publicadas por la propia Carla en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber)

"Con ímpetu, coraje y fuerza… así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas ♥️", ha sido el precioso mensaje con el que la feliz mamá ha celebrado su nacimiento.

Después del parto, Carla Barber, exultante de felicidad, ha dado algunos detalles del nacimiento de su hijo, que ha llegado sin avisar, midiendo 48 centímetros y con un peso de 2,5 kilos.

La influencer continuó explicando que "esta mañana de Viernes Santo rompí aguas en casa. Tengo un Ángel de la Guarda que me cuida desde el cielo. Mi ginecólogo de confianza en las Palmas estaba de guardia y no imagináis lo INCREÍBLE y rápido que ha sido todo. Cero dolor, nada de contracciones ni malestar", ha contado.

@abelplanelles Georgina y Cristiano no se conocieron como Georgina cuenta según un compañero suyo de Gucci💥 IG: ABELPLANELLES ♬BESO - ROSALÍA & Rauw Alejandro

La inesperada noticia llega en un momento sentimental especialmente convulso para la influencer y exconcursante de 'Supervivientes', puesto que no hace ni un mes que confirmaba que había roto con Joseph, el padre de las dos criaturas y con quien incluso tenía planes de boda. Asimismo, también se la ha venido relacionando con un atractivo cirujano plástico, sobre el que ha negado mantener vínculo sentimental, a pesar de haber sido sorprendidos besándose apasionanadamente.

Carla y Joseph rompieron hace meses en lo que Barber ha descrito como "la decisión más difícil de mi vida". La experta en medicina estética no se cortó cuando recientemente lanzaba un reproche velado a su expareja. "Aquí estamos mi pollito y yo... Tanto en este como en el primer embarazo, el 80% de las visitas he venido sola", deslizaba en sus redes sociales. Estas palabras cargadas de rencor dan a entender que no ha encontrado en el padre de sus hijos el apoyo y la ayuda que ha venido necesitando.