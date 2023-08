Meghan Markle, sexy, sostenible y mirando el dólar en su 42 cumpleaños

La duquesa de Sussex salió a cenar con el Príncipe Harry a un restaurante italiano de coste medio donde la mayoría de platos no usan de 30 dólares.

Meghan Markle, duquesa de Sussex, quiso adelantar la celebración unas horas para conmemorar su 42 cumpleaños, y salió a cenar junto al Príncipe Harry y unos amigos la noche previa al restaurante italiano Tre Lune, cerca de su residencia en Montecito (California), donde residen desde que decidieron abandonar el Reino Unido para alejarse de la presión mediática.

El local, conocido por su cuidada gastronomía y su carta de vinos y cócteles, tiene en su lista de favoritos algunas estrellas internacionales, como la presentadora Ellen DeGeneres o la empresaria y celebridad estadounidense Kourtney Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Former Ms. Tig (@theformermstig)

Ésta es la segunda aparición de la pareja desde el pasado mes de mayo, cuando asistieron a la gala de los Premios Women of Vision y empezaron los rumores de separación.

Durante la velada no estuvieron solos. El marido de la mejor amiga de Markle −Heather Dorak−, Matt Cohen, se unió a la pareja en el restaurante, en el que previamente había sido visto el batería de Blink-182, Travis Barker, según relata el rotativo británico Daily Mail.

El matrimonio, a pesar de los insistentes rumores de un próximo divorcio, se mostró de lo más cómplice y sonriente y como no podía ser de otra manera en un día tan especial, la estadounidense eligió un estilismo con el que captó todas las miradas. La ex actriz no suele defraudar con sus looks y es una de las celebrities que más siguen los amantes de la moda.

Para esta ocasión, Megan apostó un bonito vestido con el estampado favorito de las francesas para el verano, las rayas marineras, largo, de silueta ajustada y con un favorecedor escote palabra de honor que resaltaba su figura.

Un diseño de rayas blancas y negras, con escote palabra de honor y recto hasta los pies que pertenece a la marca australiana Posse y se encuentra disponible en preventa en la web de la firma por 218 euros. Además, se puede comprar una chaqueta del mismo estampado marinero que combina a la perfección con el traje.

Con este vestido, Meghan confirma su apuesta por aquellas marcas que han hecho de la sostenibilidad parte de su ADN. Si hace unos días elegía la firma californiana Bleusalt para un conjunto monocolor, en esta ocasión se ha decantado por la marca australiana Posse, fundada por Danielle Mulham en 2016, y que se caracteriza por crear piezas sostenibles y de alta calidad a través de prácticas éticas para minimizar el desperdicio en el mundo de la moda. Una filosofía que se alinea a la perfección con la duquesa.

Para completar su 'outfit' eligió su bolso clutch favorito de Cult Gaia, concretamente el modelo 'Nia', que tiene un precio de 525 euros, y llevó unas sandalias planas negras de tiras de Emme Parsons que cuestan 388 euros. Y en cuanto a las joyas, repitió pendientes de Tabayer y escogió brazaletes para los brazos. En su pelo, hizo una coleta desenfadada con mechones delanteros sueltos y lució un maquillaje muy natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

Con este look, Meghan Markle confirma su giro de estilo hacia un armario más minimalista en el que casi todas las marcas que tienen cabida se definen por sus principios sostenibles.

Por su parte, el Príncipe Harry llevó una camisa azul y un pantalón blanco, un estilismo casual muy apropiado para la cita.

Desde que los duques de Sussex renunciaron a seguir formando parte de la Familia Real británica el pasado 2020, sus ingresos ya no proceden de la misma. Ahora, en un momento en el que su popularidad va decayendo, su economía depende principalmente de los acuerdos comerciales a los que lleguen con las distintas corporaciones.

Celebración 'low cost'

Sin embargo, la popularidad de la pareja va en descenso. Mientras que hace años las marcas buscaban que la actriz estadounidense luciera sus prendas, hace unos días se hacía pública la decisión de Spotify de no continuar el podcast que protagonizaban los duques. Lo que parece que está llevando a la pareja a afrontar una serie de problemas económicos.

Por ello, uno de los aspectos que más llama la atención de la cena que disfrutaron con motivo del cumpleaños de la actriz es la lista de precios de los platos que ofrece la carta del Tre Lune. Más allá de las elaboraciones de carne y pescado, que rondan los 60 dólares, las ensaladas, pastas, risottos y demás platos que proponen desde el restaurante italiano no exceden, generalmente, de los 30 dólares.