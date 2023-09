Xavier Sardá "amenaza" a Ana Rosa y Antonio Hidalgo la deja al borde del abismo

Apenas lleva dos días en antena tras su promocionado y expectante regreso y Quintana no gana para disgustos. Sus flamantes bazas están empezando a revelarse más problemáticas que otra cosa.

Segundo asalto la nueva era de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco tras acabar para siempre con Sálvame y la cosa no parece mejorar, sino todo lo contrario.

En la segunda jornada de TardeAR, la de Mediaset no solo no logró recortar terreno con el Y Ahora Sonsoles de Antena 3 sino que bajó del 11.3% de share y 905.000 espectadores del lunes al 10.4% y 813.000 del martes. Mientras tanto Sonsoles Ónega subía del 11.1% y 828.000 al 12% y 886.000.

Y eso que Ana Rosa ha vuelto con fuerza y hasta protagonizó el esperado reencuentro con Antonio Hidalgo que ya adelantó este lunes ESdiario.

“¡20 años has tardado!”, gritaba Quintana nada más ver a Hidalgo entrar en el plató de su nuevo programa. Ella corrió hacia él, él la abrazó levantándola levemente del suelo y los dos se emocionaron inmediatamente.

Hoy no he visto nada de #TardeAR pero al llegar a casa me he encontrado con esto#AnaRosaQuintana y #AntonioHidalgo



Hace años, cuando llegaba a casa tras el cole, ponía #Antena3 y me echaba unas risas con él en #SaborATi pic.twitter.com/4BDZQhiVOZ — ElTelevidente 🔴 (@ElTelevidente6) September 19, 2023

“Vamos a llorar los dos”, decía Ana Rosa, aún abrazada a Antonio, tras darse cuenta de que su compañero también estaba emocionado: “Perdonadme la emoción, ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos, una noche salimos y me pediste 2.000 pesetas”.

Ni las bromas, ni la emoción, eso sí, lograron contagiar al público y subir las cifras del programa.

Xavier Sardá amenaza con irse porque "no puedo más"

Tampoco las "amenazas" de otro colaborador, Xavier Sardá, que este martes se volvió viral en redes por protagonizar un irónico "ultimátum" en el plató de TardeAR.

Todo porque cuando vio que se volvía a poner el asunto de la Selección Femenina de Fútbol sobre la mesa mostró su hartazgo y amagó con abandonar el programa: "¿De qué vais a hablar?", "¿De las futbolistas?", "Pues yo vuelvo en un rato porque no puedo más".