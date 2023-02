Las burlas de Joaquín Reyes a Victoria Federica repercuten sobre el Gran Wyoming

La sobrina influencer del Rey Felipe acapara titulares a su alrededor y protagoniza casi tantas polémicas como su hermano Froilán. Era cuestión de tiempo que sucediera algo así en Atresmedia

Era cuestión de tiempo que el nombre de Victoria Federica Marichalar Borbón se sumara a la larga lista de celebritys parodiadas por Joaquín Reyes en El Intermedio de La Sexta.

Teniendo en cuenta que la Monarquía, junto con la Iglesia, es uno de los temas favoritos del Gran Wyoming a la hora de burlarse estaba claro que la nieta del Rey Emérito caería... y así ha sido.

Este lunes Joaquín Reyes regresó con sus ya famosas imitaciones a la sección Zanguangos de El Intermedio parodiando a la sobrina del Rey Felipe.

No en vano, Victoria Federica es "nieta de reyes, sobrina de reyes, hija de personas muy válidas y la primera influencer de la familia real, soy la Dulceida borbónica, me sigue muchísima gente".

La Victoria Federica de Joaquín Reyes mejora los datos de El Intermedio de Wyoming

"Estoy de after work, en el fondo soy una veinteañera más", ironizó la falsa Vic, que quejándose de que no se le pasa ni una: "Que si me salté el confinamiento y mi cuerpo pedía mambo... A los borbones ya no nos dejan hacer nada, ya no nos dejan ni disparar, ni a elefantes, ni dispararnos al pie, ni a periodistas... ya no tenemos privilegios", lamentó la hermana de Froilán.

"¿Y qué que vaya en patinete?, ¡soy ecologista!", destacó en su parodia Joaquín Reyes explicando que "estaba ayudando a una amiga de ir de un after a otro" y argumentando que llevaba un cigarro porque era "la luz de señalización" para defender la seguridad ante todo.

Parodia, la de Victoria Federica que este lunes ayudó a que El Intermedio de Wyoming en La Sexta recuperara terreno perdido en los audímetros y subiera hasta el 7.1% de cuota de pantalla superando la barrera psicológica del millón de espectadores (1.071.000) en sus mejores datos desde hace una semana.