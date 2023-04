La Guardia Civil localiza vivo al hermano de David Bisbal en Roquetas de Mar

José María Bisbal Ferre, hermano del artista, que llevaba dos días desaparecido fue localizado en buen estado por las fuerzas de Seguridad en el casco urbano de la localidad almeriense

Después de horas de incertidumbre y angustia para la familia de David Bisbal, el hermano del cantante, José María -cuya desaparición fue denunciada a última hora de este martes en Roquetas de Mar, Almería- ha sido localizado con vida por la Guardia Civil en la localidad almeriense.

Mensaje en Instagram

En el clan Bisbal cundía el miedo de que José María hubiese tomado una decisión que afectase a su propia vida. Todo ello, a raíz de una publicación que realizó José María Bisbal Ferre, en su cuenta personal de Instagram, donde pone de manifiesto que está pasando por un momento delicado a nivel emocional y profesional.

"Me has decepcionado Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía, no solo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino...", tal y como advertía el propio José María en Instagram, antes de tomar la decisión de desaparecer.

"Se había separado recientemente", tal y como explica un conocido, sobre el supuesto motivo que empujó al hermano de David Bisbal a coger su coche BMW X6 y marcharse. Tal era la incertidumbre que había en la familia sobre el estado en el que se podía encontrar José María, que la Guardia Civil ha dado prioridad absoluta al caso y el protocolo de búsqueda se activaba durante la tarde del martes

Fuentes de la Comandancia y otras cercanas a la investigación confirmaron la localización del desaparecido en torno a las 13,00 horas en el núcleo de Roquetas de Mar, por lo que se ha solicitado una ambulancia con el objetivo de testar su estado de salud, que a priori parece bueno.

Afortunadamente todo ha quedado en un gran susto y José María, localizado por la Guardia Civil en Roquetas de Mar, se reencontrará con su familia en cuanto se le someta a un reconocimiento médico para descartar que algún problema de salud haya sido el desencadenante de su desaparición.

Bisbal da las gracias

El cantante almeriense ha querido agradecer a todos los que se han preocupado por el caso de su hermano y los que han participado en su búsqueda.

David Bisbal agradece la colaboración de ciudadanos y agentes para localizar a su hermano que ha desaparecido durante 30 horas: "Ha sido un momento de máxima tensión para nuestra familia. Gracias por la preocupación y el cariño" https://t.co/2eoJ0N0eZn — Europa Press (@europapress) April 5, 2023