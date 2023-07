Es la guerra: consumada la burla más grave y cruel de Piqué contra Shakira

Las últimas declaraciones de la cantante colombiana a la revista People no han tenido el efecto deseado. El futbolista tiene el verbo fácil y por lo visto no se corta un pelo.

Las últimas declaraciones de Shakira a la revista People en español se interpretaron como un intento de que su ex pareja, Gerard Piqué, sufriera al menos cargo de conciencia…

La cantante colombiana se confesaba y reconocía que “él fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milán, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa de que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI. Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, la pena, la esperanza, el engaño, la esperanza de nuevo, la emoción”.

Pero estas declaraciones no parecen haber afectado lo más mínimo al ex jugador del FC Barcelona, separado de Shakira desde hace un año y en una relación con la catalana Clara Chía, sino más bien todo lo contrario.

Piqué, DjMaRiiO e Ibai Llanos

Según explica Look, las palabras de la cantante lejos de crear remordimiento o arrepentimiento en el deportista, han aumentado sus ganas de burlarse públicamente de la situación y de su ex pareja. Así lo consideran al menos varios usuarios del universo 2.0 después de que este miércoles durante un encuentro con los miembros de la Kings League, una liga de fútbol siete en Barcelona establecida en 2022 por Gerard Piqué, en asociación con otras personalidades destacadas del fútbol y transmisores de Internet; el catalán mantuviera una conversación con el streamer DjMaRiiO y su novia, a la que también se sumó su amigo, el influencer Ibai Llanos.

Todo comenzó cuando la pareja de internautas se conectó a la videollamadas desde diferentes habitaciones, a pesar que convivir juntos. En ese momento, Piqué bromeó con la posibilidad de que estuvieran enfadados y dijo: "Puedo dar clases de crisis en parejas. Si queréis luego os doy una clases de…bueno, bueno, hay que gestionar las crisis en pareja". A lo que Ibai añadió entre risas: "Se te da bien eso a ti".