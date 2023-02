Sálvame desmonta la teoría de Alicia Senovilla sobre Belén Esteban y remonta

Ahora que Telecinco ha vetado a 13 personajes clásicos de sus contenidos y el nuevo código ético prohíbe verter opiniones políticas esta enganchada entre "viejas amigas" le viene de perlas.

Por más que una diga que no quiere que le acusen de subirse al carro y la otra que no le va a dar cancha, lo cierto es que Alicia Senovilla y Belén Esteban siguen alimentando la polémica entre ellas... y de paso los titulares.

Así, este martes la princesa del pueblo perdió la paciencia en Sálvame cuando María Patiño le transmitió que Senovilla se considera su "salvadora".

Cabe recordar que el último rifirrafe entre ellas comenzó cuando la presentadora se mostró contenta por la próxima docuserie de la vida de Jesulín de Ubrique ya que "muchas veces su voz se ha callado porque alguien hablaba más alto". Aunque se negó a pronunciar el nombre de Belén Esteban porque cree que "hace un mundo de nada" y luego le acusa de "subirse al carro" sí dejó claro que "no necesito nada de nadie para estar donde estoy".

Belén Esteban contestó rápidamente recordando que hace 20 años que no tienen relación y Alicia volvió a hacerlo vía redes sociales: "Si les molesta lo que digo… Imaginen si supieran lo que pienso... Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes. Existen nueve posibilidades de no entenderse".

Belén Esteban monta en cólera con Alicia Senovilla por decir que es su "salvadora"

Por si fuera poco María Patiño transmitió en privado a su compañera que Alicia siente que ha sido su "salvadora" y estas palabras provocaron la ira de la princesa del pueblo: "A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvo yo misma. Alicia, no te voy a dar ni media".

Más aún, recalcó: "Habla lo que quieras, di lo que quieras, no eres mi descubridora. A mí hay una productora que me contrata y tú eras la presentadora del programa, yo entré como colaboradora, lo he dicho muy pocas veces, pero a mi se me contrata por mediación de una persona a la que queremos mucho, Chelo Montesinos".

Un nuevo culebrón que viene bien a Telecinco ahora que hay 13 personajes clásicos de sus contenidos vetados desde los despachos y que el nuevo código ético prohíbe meter opiniones políticas... Tanto es así que este martes Sálvame mejoró bastante sus datos en los audímetros y si la versión Limón subió a 11.3% de share y 1.167.000 espectadores (los mejores datos desde el 15 de febrero), la Naranja lo hizo al 13.9% y 1.264.000 (los más altos desde el 1 de febrero).