Borja Thyssen y Blanca Cuesta se marchan de España con sus cinco hijos

Hacía ya tiempo que no teníamos noticias del matrimonio compuesto por Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Alejados del foco mediático, mantienen a sus cinco hijos a salvo de las cámaras, viajando a un lado y otro de sus numerosas propiedades por el mundo.

La revista Vanitatis, cuenta en exclusiva que la pareja han dejado Madrid y se han instalado en Gstaad (Suiza) con sus cinco hijos. Ni ellos mismos parecen saber si esta será su residencia definitiva, pero, por ahora, sí tienen previsto pasar, al menos, este curso escolar. Los niños están matriculados en un colegio internacional y se han acoplado perfectamente a su rutina académica, según confirman a Vanitatis.

Hay que recordar que la familia Thyssen Cuesta pasa, desde hace años, sus vacaciones de invierno en la elitista estación de esquí. Aquí tienen sus palacios de invierno Madonna, Valentino, Elton John, el jefe de la infanta Cristina, Aga Khan, y magnates del petróleo y comerciantes de armas.

Eso sí, el matrimonio deja abierta la mansión de la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón. El chalé de Andorra también se mantiene, igual que el apartamento en Dubái. Al patrimonio inmobiliario de Borja Thyssen se suma el dúplex de Ibiza y un yate que alquilan cuando no lo usan.

Residencia fiscal

Este cambio de domicilio tiene que ver con la residencia fiscal de Borja, que posee pasaporte suizo y, por tanto, debe pasar 184 días fuera de España para no volver a tener problemas con Hacienda. El hijo de la baronesa estaba acusado de un delito fiscal por el que se le solicitaban dos años de cárcel y dos millones y medio de euros, al considerar Hacienda que vivía en Madrid en vez de en Andorra, tal y como aseguraba.

En julio de 2017, la justicia le dio la razón, salió indemne y no tuvo que pagar ninguna multa. La Audiencia Provincial de Madrid ratificó su absolución y tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía no presentaron recurso alguno. Este conflicto con Hacienda fue uno de los desencuentros con la baronesa, que le aconsejaba pactar y pagar para no arriesgarse a una posible sentencia condenatoria.

A partir de esa resolución, el empresario y coleccionista no quiso estar más en la lupa del organismo público, y de ahí que finalmente el matrimonio haya tomado esta decisión para mantener también la unidad familiar, tan importante para Borja Thyssen, que estuvo protegido por su abuela Carmen. Tita acompañaba al barón y pasaban poco tiempo en Villa Favorita. En cambio, para el hijo, Lugano fue el lugar donde pasó más tiempo en su época infantil.

Hasta el 2021 alquilaban una casa en el centro de la ciudad. Un año después, Borja decidió invertir y compró un apartamento por una cifra que oscila entre ocho y diez millones de euros. El intermediario de la venta fue su hermanastro Lorne, hijo de Fiona Campbell, la tercera mujer del barón. Esta diferencia de precio tiene que ver con la escasa oferta que hay de nueva construcción en lo que podría definirse como la almendra de Gstaad.