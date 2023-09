El exnovio de Ayuso se queda fuera de GH VIP pero el "hijo" de Teresa Campos no

Alba Carrillo ya había destripado horas antes de empezar oficialmente el reality de Telecinco alguno de los nombres y había hablado de casting soporífero de la nueva edición. Pocas sorpresas

Se ha convertido en una especialista en trolear a la que ella llama ahora cadena "triste" otrora "cadena gloriosa" y este jueves de flamante estreno de GH VIP 8 Alba Carrillo no iba a desperdiciar la oportunidad de hacer leña.

Las quinielas llevan semanas arrojando nombres pero Carrillo fue más lejos este viernes escasas horas antes del comienzo de Gran Hermano y, amén de hablar de casting soporífero, soltó algunos oficiales como el de Oriana Marzoli y el de Marta Castro (una Marta que es de mi familia, dijo, en referencia a que es la madre del hermanastro de su hijo).

Dicho y hecho, ambas se convirtieron este jueves en concursantes oficiales del concurso que ahora presenta Marta Flich y que este jueves de debut cayó por la mínima frente al MasterChef de La Uno de TVE que anotó un 13.4% de share y 1.138.000 frente al 13.4% y 1.106.000 de Telecinco. La sobreexposición de Ana Obregón esta semana en televisión pasó factura a Joaquín, El Novato en Antena 3 con la enésima entrevista a la bióloga: 13% y 1.019.000. Aún así el prime time estuvo más empatado que nunca.

Y eso que una de las bombas de GH VIP fue la entrada de Gustavo Guillermo en la Casa de Guadalix. El exchófer de María Teresa Campos, brazo derecho de la presentadora y su tercer "hijo", como ella le llamaba, terminó entrando en el concurso tras muchas especulaciones y ahora se ha convertido en una de las grandes bazas del reality para cuajar entre el público.

Sobre todo una vez confirmado que otro de los grandes nombres que sonaban para generar impacto e interés, el de Jairo Alonso, exnovio de Isabel Díaz Ayuso, se quedaba fuera definitivamente después de un sinfín de especulaciones.

Por lo demás, la lista la completan Jessica Bueno (ex de Kiko Rivera y madre de su primer hijo), la mítica cantante Karina, la reportera Sol Macaluso, la presentadora peruana Laura Bozzo, el presentador y entrenador Pedro García Aguado, Michael Terlizzi (modelo y coach italiano con cuentas pendientes con Oriana), Luca Dazi (ex de MasterChef), Albert Infante (participante de Got Talent), Zeus Montiel (hijo de Pepe Tous y Sara Montiel), Pilar Llori, Alex Caniggia (hijo de la leyenda argentina del fútbol Claudio Caniggia), la presentadora y colaboradora Carmen Alcayde, Luitingo (ex de Got Talent), el campeón olímpico de patinaje Javier Fernández y Susana Bianca, modelo de tallas grandes.