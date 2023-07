¿Qué le pasa a Alma Bollo que apenas adelgazó en Supervivientes 2023?

La hija de Raquel Bollo ha hablado sobre sus dolencias una vez las pruebas realizadas han revelado lo que tiene.

Alma Bollo volvió de 'Supervivientes 2023' con más kilos proporcionalmente que el resto de concursantes que duraron más, pero esta paradoja tiene una explicación médica, ya que es el resultado de unos serios problemas de salud que ha sufrido durante su estancia en el programa y que se han unido a otros que ya tenía antes.

Aunque no llegó a la final, la hija de Raquel Bollo quedó sexta en Supervivientes 2023, por lo que hace varias semanas que regresó de Honduras. Y, desde entonces, ha estado sometiéndose a distintas pruebas médicas por una dolencia estomacal que sufría, aunque ahora está contenta de saber que no era tan grave como pensaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A L M A C O R T É S (@almacbcortes)

La hija de Raquel Bollo confesó que sufría dolencias de estómago que se han incrementado tras su paso por Honduras, donde el cuerpo se pone al límite y eso ha provocado que apenas perdiera peso durante su estancia en el reality.

"En principio me detectan que tengo colon irritable y, de hecho, me tratan para ello, porque yo estuve muy mala allí", expresó Alma Bollo, quien, tras haberse hecho recientemente unas pruebas, ha comentado lo que le pasa desde que ha vuelto del concurso.

"Acabo de salir del médico. Una de las pruebas que me faltaban era una ecografía, no porque esté embarazada ni nada de eso, sino para que me vieran la parte del estómago y el abdomen", reveló la influencer. "Lo que han visto es lo que yo ya sabía, porque cuando me hicieron la revisión a la llegada de ‘Supervivientes ‘me dijeron que estaba completamente llena de gases y los médicos se preguntaban cómo podía vivir cómodamente. Estoy completamente llena de gases y además no puedo ir al baño".

A estos problemas tan incómodos se une que sufre gastritis, otra dolencia que le genera molestias. De todos modos, se lo ha tomado bien teniendo en cuenta que podría tratarse de algo más grave que afortunadamente no es: "Uno de los resultados de la endoscopia era gastritis. Dentro de lo malo, es con lo mejor que me podía encontrar", manifestó la hija de Raquel Bollo.

"No me hubiera gustado colon irritable o la enfermedad del Crohn porque son cosas difíciles con las que convivir en el día a día. Ya solo me queda esperar a ver qué me dicen los médicos", añadió Alma Bollo, que comentó también que espera más resultados. En concreto de una biopsia para conocer si tiene ciertas bacterias, otro problema surgido por su estancia en 'Supervivientes 2023'.

Una vez sepa todo, se va a poner en manos de los médicos para solucionar todos sus problemas de salud. Al mismo tiempo va a buscar nutricionista para tratar las intolerancias que sufre y comer solo lo que le siente bien.