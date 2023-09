Isabel Preysler mete un corte a Juan del Val por inventarse cosas que le deja KO

Es sin duda el colaborador más polémico de todas las tertulias que tiene Pablo Motos en "El Hormiguero" pero ahora ha recibido un duro correctivo por parte de la madre de Tamara Falcó.

Suele ofender a propios y extraños desde su tertulia de los jueves en el plató de El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3.

El cuerpo nos pide al polémico Juan del Val #JoaquínEH pic.twitter.com/Fvg9Ziowa8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2023

Pero en esta ocasión Juan del Val ha logrado la cuadratura del círculo ofendiendo incluso a la familia de sus compañeros de mesa.

Y es que la semana pasada dejó un impactante titular al revelar una conversación con Isabel Preysler en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Según Juan del Val, conversó con la reina de corazones, que supuestamente le confesó que muchas veces coincidía con él, sobre todo cuando se enfrentaba con su hija en el plató de Trancas y Barrancas.

Isabel Preysler desmiente a Juan del Val y él tira de humor

Siete días después, Pablo Motos se encargó de demostrar este jueves que esa conversación tal vez no fue del todo cierta... Vamos, que según el presentador, la propia Preysler se puso en contacto con el equipo del programa de para desmentirlo: "Me ha llegado que tu madre ha llamado a alguien de este programa, un poco sorprendida, alucinada, por algo que dijo Juan el jueves pasado de que coincidía muchas veces con él, sobre todo cuando discute con Tamara. Tu madre ha dicho que ella no dijo eso porque jamás se mete con sus hijas. Ella siempre defiende a sus hijas", le dijo Motos a la marquesa de Griñón.

Ante tamaño rejonazo en directo, Juan Del Val no tuvo más remedio que tirar del sentido del humor para salir como pudo del atolladero: "Tengo que decir que yo ya advertí en este mismo programa, un poquito antes de hablar de esto, que yo me había tomado cuatro cervezas. Es muy posible que quizá interpretara alguna cosa que no era exactamente literal. A mí todo lo que diga tu madre me parece bien. Lo que me dijo, me parece bien, y lo que interpreté, también me parece bien".