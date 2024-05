Kiko Matamoros amenaza a presentadores de Telecinco: “no me voy a callar nada”

El ex colaborador de Mediaset, uno de los más importantes, no ha tenido reparos en amenazar a su antigua cadena en contar todo lo oculto de Supervivientes y otras programas.

Se lo hemos contado en ESdiario puntualmente. Después de la cancelación de Sálvame y el Deluxe en Telecinco y el poco éxito del Sálvese quien pueda en Netflix, el programa que en su día creaba, la también denostada, La Fábrica de la Tele regresa a diario.

Lo hace con Ni que fuera Sálvame, dirigido por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antiguos propietarios de La Fábrica de la Tele y ahora de Fabricantes Studio.

Este nuevo espacio recibe el nombre de Quickie, un "canal de streaming de corazón y televisión, el canal para los que no tienen canal", además de "inesperado, bravucón, quisquilloso, divertido, cachondo, rápido, placentero y culpablemente adictivo", aseguran.

Además, este nuevo canal nos trae de vuelta a los rostros más conocidos de televisión. El próximo 6 de mayo se producirá "el estreno de su primer programa, Ni que fuéramos Sálvame".

Un programa en el que parece que finalmente algunos de los presuntos integrantes del listado negro de Mediaset podrán volver a hacer las delicias de los nostálgicos, caso de Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros, en directo un año después de la cancelación del recordado Sálvame.

Nace @CanalQuickie, el primer canal de streaming de corazón y televisión EN DIRECTO



El 6 de mayo inicia sus emisiones EN DIRECTO de lunes a viernes con el estreno de su primer programa, “Ni que fuéramos Sálvame”.



Exclusivamente en todas las plataformas... pic.twitter.com/WLErMnJMwI — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) April 17, 2024

Y Kiko Matamoros vuelve muy guerrero porque anuncia batalla y amenaza a presentadores y a contar todo lo que sabe y lo que no pueden ver los telespectadores. Lo ha hecho a través de su perfil personal en X, donde lo ha dejado bien claro y ha puesto a temblar a medio Telecinco:

“A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA. Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de ls platós de @Supervivientes y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de@telecincoes. Avisados estáis todos”, dice Matamoros.

El colaborador ha recibido muchos comentarios y en ESdiario destacamos el de los jefes de su nuevo programa:

“Kiko Matamoros romperá su silencio en ‪@CanalQuickie síguenos para no perderte nada”.

Habrá que estar muy atentos a todo lo que cuenta sobre su despido de Mediaset España y cómo creen que están tratando a su hija, Laura Matamoros, participante de Supervivientes 2024.