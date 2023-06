Fallece Carmen Sevilla. El “olvido” se la llevó

Muere la actriz, cantante y presentadora a los 92 años tras el agravamiento de su salud. Padecía alzheimer y fue ingresada de urgencia el pasado domingo.



Se ha ido para siempre la mujer más “guapa” del cine español. El cuerpo de Carmen Sevilla descansa en paz. Su mente y su memoria emprendieron el viaje hace 14 años. En 2009 llama a la puerta de la “Sevilla”, la enfermedad del olvido o Alzheimer. Es en 2012 cuando el entorno cercano, vecinos y quiosquero de su puerta, se percatan que su enfermedad ya no se puede disimular. De unos pequeños despistes a una situación incontrolada. No hay freno. Carmen empieza a no ser consciente que un día fue la que fue. La enfermedad del Alzheimer ya estaba en su personas y no hay marcha atrás.

En 2015 la situación es irreversible y es trasladada de su domicilio madrileño de la madrileña calle Pintor Rosales a una residencia de la capital en la zona norte de Madrid, Aravaca. Necesita cuidados diarios y atenciones permanentes. Carmen Sevilla tiene que abandonar su domicilio donde tantos ratos disfrutó con Norma Duval, Marily Coll o la bailaora María Rosa. Allí se acercan para almorzar y pasar la tarde. Moncho Ferrer, otro de los amigos incondicionales de la artista ha estado hasta el final.

Carmen Sevilla estuvo apartada de su gente durante los últimos años

Carmen Sevilla se encontraba en el camino a los 93 años. Tenía que ser en octubre. No ha podido ser. Los últimos años ha estado apartada de su gente. Su hijo Augusto Algueró tomó la decisión de que a la habitación de la residencia donde se hallaba su madre no tuviese acceso nadie. Tan sólo con su autorización en temas muy puntuales. Carmen Sevilla tenía que ser recordada como la bella del cine y la graciosa de la televisión.

De 1992 a 1997 fue protagonista en las noches de Telecinco. Su segundo marido la recuperaba para presentar el Telecupón. Un éxito de audiencia con los despistes de “zapatillas” en plató. A su lado el televisivo Agustín Bravo. El mejor compañero para una presentadora que supo reconducir cuando el guion se disparaba de la escaleta.

Carmen Sevilla deja huérfano a un hijo. El único hijo que tuvo con su primer marido Augusto Algueró. Dos nietos. Una ex nuera. Y una leyenda. Sus últimos 8 años forman parte de la enfermedad. Los anteriores son historia de nuestro país. La actriz se ha vuelto a encontrar con Agripina, la mujer que estuvo a su servicio y que las hizo inseparables: Agripina, Carmen Sevilla y Norma Duval.