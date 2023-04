La "petición de mano" eclipsa el "embarazo" pre-boda de Tamara Falcó en Antena 3

Todo lo que rodea su enlace con Íñigo Onieva se convierte en noticia y el programa para el que trabaja lo sabe perfectamente, pero hay fronteras y líneas rojas que no quiere atravesar.

Tamara Falcó reapareció este jueves en el plató de El Hormiguero de Antena 3 y a pesar de haber sido objeto de polémica por filtrarse un presunto (y falso) embarazo, la marquesa de Griñón habló de la fiesta de pedida de mano que tendrá este sábado en la casa de su madre, Isabel Preysler.

Muy ilusionada, está a punto de vivir el momento más especial de su vida: su enlace matrimonial con Íñigo Onieva, quien se ha convertido en el amor de su vida. Eso sí, antes de pasar por el altar, disfrutará de la fiesta de la pedida de mano que tendrá lugar este fin de semana.

Pablo Motos le preguntaba por esta peculiar fiesta y ni ella misma sabía muy bien cómo explicarle en qué consistía: "Estoy organizando una cosa que no... no... he preguntado bastante y básicamente es cuando se conoce tú familia y la familia de él, además hay intercambio de regalos de su familia a ti y de mi familia a él".

La fiesta privada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva de "petición de mano"

Tamara desveló que "la haremos en privado", una fiesta a la que acudirán 25 invitados y "también vienen algunos de nuestros testigos". En cuanto al momento en el que se supone que el novio le regala una joya a su prometida, la influencer explicó que "el momento joya es súper bonito", pero que "estoy súper agradecida con la joya que me regalaron y no me tiene que regalar nada, lo que quiero es que se conozcan las familias".

#VÍDEO | Íñigo Onieva revela que espera "sorprender" con su regalo a Tamara Falcó en su fiesta de compromiso: "Ya está todo preparado" https://t.co/o52rORV2VC pic.twitter.com/PAb2nHhpAJ — CHANCE (@CHANCE_es) April 20, 2023

Preparando a sus compañeros para el día más especial de su vida, la colaboradora de Atresmedia explicó divertida que "en mi familia somos muy de discursos, yo no sé él por su lado" y les advirdió de lo que puede pasar el día de su boda: "Prepararos para la boda, es que nos encanta un micro. Mi hermano lo hace muy bien, mi hermana Xandra también".

Juan del Val y Nuria Roca, presentes en la tertulia, se reían porque su "pedida de mano" no fue nada parecida a como lo está organizando Falcó. Ella misma explicaba que todo el mundo hace cosas mal y se sale del protocolo: "Yo también estoy haciendo muchas cosas mal, primero, no se llama "pedida de mano" se llama "petición de mano".

Los rumores de embarazo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El caso es que la pedida o petición de mano eclipsó totalmente los rumores de embarazo pre-boda que habían surgido escasas horas antes en el Sálvame de Telecinco. Un información que el programa no pudo confirmar y por ello acudió a la casa de los dos tortolitos para preguntárselo directamente a ellos...

Cabe recordar que hace unos días se pudo a Íñigo Onieva acudiendo a una boda sin la compañía de su prometida, algo que hacía saltar todas las alarmas... el empresario además confirmaba que no se encontraba bien y además, este rumor de un posible embarazo corría por todas las redacciones.

Claro que la reacción de Tamara al llegar a su domicilio fue de lo más gráfica: soltó una carcajada antes de desmentir la información negándola con el dedo. Mucho más tajante se mostró Íñigo: "No es cierto. Le habéis dicho embarazada ya cuatro veces, se lo puede tomar hasta mal la pobrecita" y aseguraba que no le molesta que digan que estarían esperando su primer hijo, pero puntualizó: "No, cuando toque y listo".