Adela Ruiz-Mateos se enfrenta a la hora de la verdad: detalles de su herencia

Los tribunales le dieron la razón a la entonces Adela Montes de Oca, ella renunció a sus derechos pero ahora llega la hora de la verdad, llega el momento de tasar su suculenta herencia.

Hasta 2017 fue Adela Montes de Oca. Unas pruebas de ADN a su entonces posible padre, José María Ruiz-Mateos fallecido en 2015 confirman que Adela es hija biológica y fruto de la relación extra matrimonional que mantuvo con la mexicana Patricia Montes de Oca. Unas pruebas fehacientes al 99,9 por ciento. No hay duda. El clan Ruiz-Mateos incrementa su número. No son 13 hermanos. José María Ruiz-Mateos tiene 14 hijos.

Adela Ruiz-Mateos ha asegurado en dos ocasiones que se merecía el apellido. Lo hizo en una serie de de televisión José María Ruiz-Mateos, un fenómeno viral y paralelo en el tiempo con un programa de la pequeña pantalla Quién es mi padre presentado por la extinta Carlota Corredera. En estos formatos la protagonista aseguraba que no había querido nada de herencia. No era su intención. Su motivación era otra.

Durante aquellos días de emisión televisiva aseguraba que había renunciado a la herencia. Renunciar no existe en derecho hereditario. Se acepta o no se acepta. Y se puede aceptar a beneficio de inventario. Este último concepto se refiere a aquellos casos donde la herencia “maldita” puede hacer recibir al heredero las deudas y no beneficios.

Los Ruiz-Mateos

Aquellas declaraciones de Adela Ruiz-Mateos tienen lugar en otro momento con otras circunstancias para la familia Ruiz-Mateos. Todo ha cambiado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta sentencia para recalcular todo el imperio que fue confiscado y no expropiado a RUMASA en 1983.

La fortuna que pueden recibir la familia es de incalculable valor. El programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 aseguraba que la indemnización a la familia de Ruiz-Mateos podría llegar a la cifra equivalente a la pensión de un mes de todos los españoles. Díficil de imaginar tanto dígito junto. Nada que ver 2017 con 2023. La situación ha cambiado. Y Adela Ruiz-Mateos es hija heredera legítima de su padre. Y la legítima estricta sería un pellizco muy considerable. Sin tener que esperar el tercio del tercio de mejora y libre disposición. Con el primer montante, la vida está solucionada.

La palabra renuncia es pasado. La palabra aceptación tiene ahora más sentido para Adela, la 14 hija de empresario y político fallecido hace ahora 8 años. En este caso no haría falta ni aceptar a beneficio de inventario. Blanco y en botella. Traducción. Hay quien estará mirando vuelos de America para regresar a España y comprobar qué pasa con la nueva página escrita por los tribunales españoles con aquella RUMASA. Si hace unos meses se merecía el apellido. Ahora se merecerá la herencia. Los “cambios de opinión” están a la orden del día en este país moderno.