Solo Tamara Falcó logra poner los pies en la tierra a Miguel Bosé en Telecinco

En los últimos tiempos el cantante está en todas partes, hasta en la sopa, que se suele decir. Aunque parezca increíble, sin embargo, todavía hay margen para la sorpresa y la incredulidad.

De un tiempo a esta parte Miguel Bosé se ha vuelto prácticamente omnipresente en la pequeña pantalla española. Entre documentales sobre su vida y biopics su gira mediática es un no parar y este miércoles puso el broche con El Musical de Tu Vida de Telecinco centrado en su persona.

En un nuevo (el enésimo) repaso a su vida y milagros parecía difícil que el formato de Carlos Sobera lograra sorprender con algo inédito o que no se hubiera visto nunca, pero logró sorprender al cantante varias veces.

Miguel Bosé: "Mis padres eran dos estrellas muy importantes"



Una de ellas con las imágenes de su primer grupo de música. Y es que Bosé relataba cómo era su vida en Somosaguas y cómo llegó a formar un grupo de música, el primero, con los vecinos de la zona entre los que se encontraban Carlos Berlanga o los hermanos Sainz.

Las increíbles imágenes del primer grupo de Miguel Bosé le dejan atónito

Los chavales de Somosaguas llegaron a formar un festival el Somovisión. Pero lo que no se esperaba Miguel era ver imágenes de ese grupo en el que él llevaba la voz cantante. “¿Y esto de dónde sale? No sabía ni que existían. Hará unos 50 años que no veo yo esas imágenes”, decía el cantante sorprendido.

También sorprendió bastante el emotivo reencuentro entre Miguel Bosé y su hermana Lucía Dominguín: "¡Qué ilusión! Estaba atacada de los nervios ¡qué emoción! Estoy encantada de verte…, le decía mientras se fundían en un emotivo abrazo en el centro de la pasarela que lleva al escenario. “De verdad, lo que no consigáis vosotros…”, le decía visiblemente emocionada a Sobera.

“Pero ¿Qué haces aquí?”, comentaba Miguel con una sonrisa en la cara y todavía sorprendido por el reencuentro que acababa de vivir. “Pues he venido a verte y, además, de sorpresa, que es lo que más me gusta porque como todo lo controla…”.

Miguel Bosé y Lucía Dominguín recuerdan cómo era su vida en Londres



El caso es que el siempre polémico Miguel Bosé logró una vez más cautivar al público. O al menos lo necesario para que El Musical de Tu Vida mejorara notablemente sus cifras para Telecinco. De hecho, este miércoles registró un 8.8% de share y 748.000 espectadores. No solo subió muchísimo con respecto a la semana anterior con Paulina Rubio (5.7% y 499.000) sino que además anotó el mejor registro del programa desde que comenzó su andadura solo por detrás de la todopoderosa Tamara Falcó, que de momento ostenta el récord con 9% y 752.000.