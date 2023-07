¿Traicionada? Sandra Barneda "cazada" por un colaborador de su propio programa

Es lo que tiene ser periodista y personaje famoso al mismo tiempo, que lo mismo transmites las noticias de los demás y sus pilladas in fraganti como que protagonizas las mismas...

En los programas de corazón y crónica de sociedad muchas veces los presentadores tan pronto son transmisores de noticias como protagonistas de la mismas. Y si no que le pregunten a Sandra Barneda, que tan pronto está a un lado como al otro de la barrera.

Este martes sin ir más lejos, los colaboradores del programa Así es la Vida de Telecinco hablaban sobre las pilladas a famosos en la playa disfrutando del verano. Barneda no tuvo reparos en compartir con sus compañeros y con los espectadores que a ella le pillaron cuando pasó unos días en Formentera con su amiga Marta Torné.

Claro que lo mejor no fue eso. Lo mejor fue que la presentadora se enteró en vivo y en directo de que fue uno de sus colaboradores el que la cazó in fraganti.

Sandra Barneda descubre en vivo y en directo quién hizo sus fotos con Marta Torné

Todo a raíz de que Sergio Garrido estaba contando que no se le escapa ni una en lo que a pilladas de famosos en la playa se refiere. Vamos, que en cuanto recibe una llamada, acude rápidamente y luego no tiene problemas en recorrer kilómetros o esperar horas para hacer la foto al personaje que quiere.

Fue entonces cuando Barneda desveló que a ella le pillaron unas fotos en Formentera durante unas vacaciones en las que su amiga Marta Torné le animó a visitarla porque llevaba allí un mes y nadie le había pillado… Pero se equivocó: “Me decía Marta de verdad que no nos pillan… Pues cambiándonos de cualquier manera en la playa”.

Entre risas Sergio asentía recordando lo que pasó y la presentadora no podía sorprenderse más: “¡Ah! ¿Eras tú?”; “sí, yo y algunos más”, respondió Garrido.



Entre carcajadas, Barneda relató que tras ver la imágenes publicadas, Torné la llamó preocupada: “Me decía que no había llamado a la prensa y que la iba a creer porque salía muy mal, no podía estar peor”.